PRESLATKE SCENE VIDEO Nevjerojatna snimka kraj Zadra! 'Igrao sam se s dupinom. Nježno me dotaknuo...'

RIBNICA - Krenuli smo na put brodicom i odjednom vidjeli kako se dupin igra s ljudima, pa smo im se odlučili pridružiti, ispričao nam je čitatelj 24sata koji je imao nesvakidašnje iskustvo kod mjesta Ribnica kraj Zadra. Rekao nam je kako se brzo skupilo 20ak ljudi na obali. "U čudu su nas gledali jer ga prije nikada nisu vidjeli, igrali smo se s njim dva sata. Bilo me je malo strah jer je u jednom trenu zaronio ispod mene. Nježno me dotaknuo njuškom. Ovo se u životu dogodi skoro pa nikada", rekao je naš čitatelj.