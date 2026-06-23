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PRESLATKE SCENE

VIDEO Nevjerojatna snimka kraj Zadra! 'Igrao sam se s dupinom. Nježno me dotaknuo...'

RIBNICA - Krenuli smo na put brodicom i odjednom vidjeli kako se dupin igra s ljudima, pa smo im se odlučili pridružiti, ispričao nam je čitatelj 24sata koji je imao nesvakidašnje iskustvo kod mjesta Ribnica kraj Zadra. Rekao nam je kako se brzo skupilo 20ak ljudi na obali. "U čudu su nas gledali jer ga prije nikada nisu vidjeli, igrali smo se s njim dva sata. Bilo me je malo strah jer je u jednom trenu zaronio ispod mene. Nježno me dotaknuo njuškom. Ovo se u životu dogodi skoro pa nikada", rekao je naš čitatelj.

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Dupin se pridružio plivačima VIDEO
Dupin se pridružio plivačima | Video: 24sata Video
24SATA U TORONTU

VIDEO Navijač 'vatrenih' na utakmicu nosi zastavu s likom pokojnog Tomislava Salopeka

Među hrvatskim navijačima u Torontu je i jedan učitelj koji sa sobom nosi navijačku zastavu s likom pokojnog Tomislava Salopeka kojeg je ISIL smaknuo 2015. godine, a bio je stravstven navijač Dinama

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Hrvatski navijač VIDEO
Hrvatski navijač | Video: Tomislav Gabelić/24sata
VOX POPULI

Koja je vaša prognoza utakmice Panama - Hrvatska? 'Bilo bi lijepo da Modrić zabije gol'

Pitali smo Zagrepčane kojim rezultatom će završiti utakmicu Panama - Hrvatska. Svi su uvjereni u pobjedu, a jedan prolaznik se nada da će zabiti Modrić, kao svojevrsni oproštaj

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Koja je vaša prognoza utakmice Panama - Hrvatska? VIDEO
'Bilo bi lijepo da Modrić zabije za oproštaj' | Video: 24sata Video
24SATA U KANADI

VIDEO Kanađanka porijeklom s Brača čuvala trening 'vatrenih'! Prognozirala rezultat i strijelce

TORONTO, KANADA - Reporter 24sata na treningu "vatrenih" sreo je gđu Ozretić, policajku iz Kanade koja je porijeklom s Brača. Bez imalo oklijevanja, dala je svoju prognozu za utakmicu Hrvatske i Paname. Najavila je pobjedu 3-0 s golovima Matanovića, Budimira i Perišića

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Hrvatica policajka u Torontu VIDEO
Hrvatica policajka u Torontu | Video: Tomislav Gabelić/24sata
VISOK JE 553 METARA

VIDEO Uf, ovo je za naježiti se! Bili smo u najvišem neboderu Kanade. I tamo su bili Hrvati

TORONTO, KANADA - Reporter 24sata posjetio je CN Tower u Torontu. Sa svojih 553 metara, CN je do izgradnje Burj Khalife 2007. bio najviša zgrada na svijetu, a još uvijek spada u top 10, a stoji i kao najviši neboder Sjeverne Amerike. Naš reporter i tamo je naletio na hrvatske navijače, a više možete saznati u videosnimci.

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24sata u CN Tornju u Torontu VIDEO
24sata u CN Tornju u Torontu | Video: Tomislav Gabelić/24sata
KENNY DANCER

VIDEO Sreli smo najpoznatijeg influencera Paname, Kennyja! Najavio nam je poraz 'vatrenih'

TORONTO - Reporter 24sata u Torontu je sreo Kennyja, koji na Instagramu ima preko 400.000 pratitelja i slovi za jednog od najpoznatijeg influencera Paname. Najavio je minimalnu pobjedu njegove reprezentacije i otkrio dojmove iz kanadskog grada.

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Navijači iz cijeloga svijeta o reprezentaciji hrvatske VIDEO
Navijači iz cijeloga svijeta o reprezentaciji hrvatske | Video: Tomislav Gabelić/24sata

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