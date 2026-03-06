VIDEO Novi hit ulične hrane: Obrok vam serviraju u vrećici čipsa! Morate donijeti svoju

Nova senzacija ulične hrane u dolini San Fernando pretvara obične vrećice grickalica u kompletne obroke, a gladni stanovnici Los Angelesa stoje u redovima kako bi to isprobali. Ovaj neobičan, ali privlačan koncept brzo je osvojio simpatije i postao viralan na društvenim mrežama, prenosi New York Post.

Kod SHAW-a, popularnog prodavača hrane u četvrti Van Nuys, kupci donose vlastitu vrećicu čipsa i promatraju kako se ona pretvara u "tanjur" pun okusa. Koncept je vrlo jednostavan: predate svoju omiljenu vrećicu čipsa, a ekipa je razreže i napuni rižom, grahom, mesom po izboru, guacamoleom, sirom, salatom i drugim dodacima.

Smješten na adresi 7257 Woodman Avenue u Van Nuysu, SHAW je brzo stekao popularnost na internetu zahvaljujući viralnim videozapisima koji prikazuju ovaj neobičan način posluživanja hrane. Snimke koje kruže društvenim mrežama, o čemu je izvijestio i New York Post, prikazuju osoblje kako vruću rižu, piletinu ili govedinu s roštilja te svježe dodatke stavlja izravno u otvorenu vrećicu čipsa, dok kupci gledaju kako njihova golema kreacija nastaje pred njihovim očima.

Foto: Instagram

Cijena i dostupnost

Ove "zdjele" koje sami sastavljate cjenovno su relativno pristupačne za obilan obrok u Los Angelesu. Početna cijena za verziju s piletinom je oko 12 eura (13 dolara), dok ona s govedinom stoji oko 13 eura (14 dolara). Prodajno mjesto otvoreno je svakog dana od 11 do 23 sata, a nudi i usluge cateringa za razne događaje.