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VIDEO Od otpada stvara vojsku: Pogledajte avione i dronove koje radi bivši irački vojnik
Umirovljeni irački vojnik Nasser al-Hamashi od otpadnog metala izrađuje pokretne makete vojnih vozila, letjelica i oružja. U svom domu u Al Numaniji već 14 godina brusilicom i aparatom za zavarivanje pretvara odbačene dijelove u helikoptere, avione i dronove. Za kamion s replikom balističkog projektila trebala mu je godina dana. Izradio je i maketu automata s pokretnim dijelovima, koja ne može pucati. Njegov dom privlači znatiželjne posjetitelje, a vojnički motivi odražavaju godine provedene u službi. Cilj mu je pokazati da otpad može postati nešto kreativno.