UTRKA U PEKINGU

VIDEO Od spoticanja do sprinteva: Kineski roboti nadmašili ljude u polumaratonu

Deseci humanoidnih robota kineske proizvodnje pokazali su svoje brzo napredujuće atletske sposobnosti i vještine autonomne navigacije dok su u nedjelju jurili pored ljudskih trkača u polumaratonskoj utrci u Pekingu. Roboti i 12 000 ljudi trčali su paralelnim stazama kako bi izbjegli sudare. Pobjednički robot, kojeg je razvio kineski brend pametnih telefona Honor, završio je utrku za 50 minuta i 26 sekundi, nekoliko minuta brže od svjetskog rekorda u polumaratonu koji je ugandski trkač Jacob Kiplimo postavio u Lisabonu prošli mjesec.

Od spoticanja do sprinteva: Kineski humanoidni roboti nadmašili su ljude u polumaratonu u Pekingu 03:00
Od spoticanja do sprinteva: Kineski humanoidni roboti nadmašili su ljude u polumaratonu u Pekingu | Video: 24sata/Reuters
SAŽETAK ISTRA - VUKOVAR

VIDEO Pogledajte kako su Butić i Puljić donijeli Vukovaru važan trobod u Puli! Istra je u krizi

ISTRA 1961 - VUKOVAR 1991 1-2 Domaći su igrali pod velikim pritiskom nakon niza lošijih rezultata, ali ni ova utakmica nije završila dobro po "zeleno-žute". Rozić je zabio u 21. za 1-0, ali u 36. izjednačuje Butić, a u 75. iz penala pogađa Puljić za 1-2. Pretposljednji Osijek sada Vukovaru bježi samo četiri boda... Istra ima osam poraza u zadnjih 10 utakmica

Golovi na utakmici Istra - Vukovar 02:04
Golovi na utakmici Istra - Vukovar | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Judo savez uplatio 50.000 € Al Banu. Pa odustali od koncerta

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Snježane Krnetić: Platili, pa odustali od koncerta: Judo savez bacio 50.000 € na Al Banu. Deseci tisuća na prosvjedu: 'Dignite plaće ili dolazi 2028.', Bivša SDP-ovka Boška Ban prešla u HDZ, Otvoren podvožnjak na Slavonskoj nakon 5 mjeseci, Slovenija na prekretnici: vraća li se Janša? Iran ponovno zatvorio Hormuški tjesnac...

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Judo savez uplatio 50.000 € Al Banu. Pa odustali od koncerta 04:00
Gledajte '240 sekundi' 24sata: Judo savez uplatio 50.000 € Al Banu. Pa odustali od koncerta | Video: 24sata/Video
SAŽETAK DINAMO - RIJEKA

VIDEO Festival penala i Beljin nastavak lova na rekord Dudua obilježili derbi Dinama i Rijeke!

DINAMO - RIJEKA 2-2 Kakva utakmica! Već u četvrtoj minuti zabio je Beljo za 1-0, ali do kraja poluvremena rezultat ostaje isti. U 51. zabija Dantas iz prvog penala, 20 minuta kasnije iz drugog, a potom i Beljo zabija s bijele točke u 86. minuti za konačnih 2-2

Golovi s utakmice Dinamo - Rijeka 02:06
Golovi s utakmice Dinamo - Rijeka | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom
TRAŽE VEĆE PLAĆE

Evo kako je bilo na prosvjedu u Zagrebu: 'Dosta je krađe, laž, varanja i priče da živimo u bajci'

Deseci tisuća građana okupili su se na velikom sindikalnom prosvjedu u središtu Zagreba tražeći veće plaće i mirovine. Sindikalni čelnici upozorili su na rast cijena, korupciju i sve teži životni standard, odbacujući tvrdnje da su plaće uzrok inflacije. Poručili su kako novca ima, ali da se ne raspoređuje pravedno te iznijeli konkretne zahtjeve za povećanja. Vladi su jasno dali do znanja da će, ako se ništa ne promijeni, konačnu ocjenu dobiti na parlamentarnim izborima 2028. godine.

Prosvjed "Hrvatska zajedno za veće plaće i mirovine", u organiizaciji triju sindikalnih središnjica 11:25
Prosvjed "Hrvatska zajedno za veće plaće i mirovine", u organiizaciji triju sindikalnih središnjica | Video: 24sata/pixsell
PREDSTAVLJAMO VAM SPORT

VIDEO Isprobali smo mačevanje protiv višestruke prvakinje Hrvatske. Evo kako je prošlo

Kada gledate na televiziji, natjecatelji izgledaju elegantno i graciozno, kao da samo klize i ne umaraju se, no to baš i nije tako. Da je mačevanje fizički težak i zahtjevan sport, uvjerili smo se i sami. Okušali smo se protiv Dorje Blažić (22), višestruke prvakinje Hrvatske u floretu

Dorja Blažić, hrvatska prvakinja u mačevanju 01:29
Dorja Blažić, hrvatska prvakinja u mačevanju | Video: 24sata/Sandra Šimunović/Pixsell

