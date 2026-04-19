UTRKA U PEKINGU
VIDEO Od spoticanja do sprinteva: Kineski roboti nadmašili ljude u polumaratonu
Deseci humanoidnih robota kineske proizvodnje pokazali su svoje brzo napredujuće atletske sposobnosti i vještine autonomne navigacije dok su u nedjelju jurili pored ljudskih trkača u polumaratonskoj utrci u Pekingu. Roboti i 12 000 ljudi trčali su paralelnim stazama kako bi izbjegli sudare. Pobjednički robot, kojeg je razvio kineski brend pametnih telefona Honor, završio je utrku za 50 minuta i 26 sekundi, nekoliko minuta brže od svjetskog rekorda u polumaratonu koji je ugandski trkač Jacob Kiplimo postavio u Lisabonu prošli mjesec.