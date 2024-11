VIDEO Otac zaboravio mladenku pa sam šetao do oltara: 'Užas, upropastio joj je najvažniji dan'

Video iz Velike Britanije zabavio je korisnike društvenih mreža. Britanac Neil Crossley iz Yorkshirea napravio je grešku na vjenčanju kćeri Amy. Njegov najvažniji zadatak tog dana bio je odvesti kćer do oltara, ali to je uspio zeznuti!

Zbunio se i pomislio da su mu dali znak da krene prema oltaru dok je njegova kći i dalje čekala upute. Neil je počeo ponosno hodati prema oltaru pa su ga počeli dozivati da se vrati.

POGLEDAJTE VIDEO:

Netko je zatim potrčao za njim, no Neil je već skoro stigao do oltara, a zatim se iznenađeno okrenuo i shvatio da ga kći još uvijek čeka. Mladenka se nije naljutila već je prasnula u smijeh. Kad je došlo vrijeme da krenu do oltara, otac i mladenka su u drugom pokušaju uspjeli to učiniti.

'Vjerojatno je čovjek bio nervozan', 'Bila bih jako ljuta kao mladenka!', 'Nije bio spreman predati je mužu', 'Upropastio joj je najvažniji dan' i 'Nije htio zakasniti', samo su neki od mnogobrojnih komentara.