Nakon što je nešto iza 14 sati u petak pala ogromna količina kiše u kratkom vremenu te doslovce potopila splitske ulice i izazvala kaos u prometu, iznenadila je i brojne Splićane i turiste koji su se tada našli na cesti. Automobili gotovo da nisu mogli voziti, a većina ih je odlučila pričekati da padne razina vode, no jedan motorist pokušao je prijeći bujicu vode usprkos svemu. 'Hrabrog bajkera' snimila je naša čitateljica.

POGLEDAJTE VIDEO: Motorist se pokušava probiti kroz bujicu vode

- Na cesti se usred pljuska, našla i grupa motorista koji su se pokušavali probiti kroz bujicu, no kako se ni automobili nisu uspjevali probiti, i oni su odustali. No, ipak našao se jedan hrabri koji je odlučio probiti se i to preko trotoara. Borba je trajala neko vrijeme, no naposlijetku je i on neslavno završio pa zaglavio - priča nam čitateljica.

- Ostao je stajati u mjestu kao Pale sam na svijetu. Nije se mogao pomaknuti barem onoliko vremena koliko smo mi bili u blizini da ga vidimo - rekla je pa dodala da joj nije poznato kako je motorist na kraju završio.

Naime, u Splitu je u sat vremena sati palo čak 45 litara kiše po kvadratnom metru, a ogromna količina kiše rezultirala je poplavljenim ulicama gotovo cijelog grada. Pod vodom su se našle i Poljička, a najgore je bilo u Blatinama gdje je visina vode dosezala i do pola metra. Bujični mlaz izbacivao je šahtove u Zagrebačkoj ulici i kod Grafičke škole u Splitu te izazvao kaos u prometu.