LETI, LETI MLADA

VIDEO Ovo još niste vidjeli! Mlada na zip lineu stigla do svatova: 'Kakav cirkus...'

Piše Veronika Miloševski,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Ovo još niste vidjeli! Mlada na zip lineu stigla do svatova: 'Kakav cirkus...'
Foto: volim hrvatsku

Video je izazvao brojne reakcije u komentarima. Nekima se ova ideja svidjela, dok drugi nisu očarani svadbenom inovacijom

Društvenim mrežama širi se videozapis mladenke koja se na zip-lineu spušta s prvog kata kuće do svatova. Ovaj video je u jednom danu pogledalo skoro 200 tisuća ljudi.

POGLEDAJTE VIDEO

Video je izazvao brojne reakcije u komentarima. Nekima se ova ideja svidjela, dok drugi nisu očarani svadbenom inovacijom.

- A što je svadba nego veselje dvoje ljudi koji se vole i njihovih prijatelja, rodbine koja je došla veselit se s njima. Valja izmislit nešto po čemu će, ako ne svi, bar njih dvoje to pamtit cijeli život. Živjeli mladenci i nek im kuća bude puna dječjeg smijeha i veselja - stoji u jednom od komentara.

- Sve više gluposti se izvodi.Toliko truda, novaca i svega. Da bar onda traje - stoji u drugom komentaru.

- Sad mi je jasno zašto do sada nisu stavili ogradu na balkon - napisao je drugi komentator.

- Izgleda nije dosta brza da izađe iz kuće pa to ćaća malo pobrza. Kakva glupost - stoji u jednom od komentara.

- Kakav cirkus - stoji u komentarima.

