VIDEO Ovo su spektakularni pobjednici karnevala u Riju! Golišave plesačice u vatri...

POSTAVILI BALON

VIDEO Golema Kim Kardashian na Times Squareu zgrozila neke: 'Ništa bez njezine stražnjice!' NEW YORK - Ogroman balon visok 18,3 metara, koji prikazuje Kim Kardashian, pojavio se na Times Squareu. 'Tipično za Times Square jer vole raditi stvari u velikom stilu. A to je Kim Kardashian, naravno, i njezina stražnjica', rekao je građanin Joel Perelmuth. Nije bio pretjerano oduševljen balonom. 'Pomalo je suludo,' rekao je. 'Malo je previše čak i za Kim Kardashian, iako ona voli biti u centru pažnje.' S druge strane, 23-godišnja Grace Ertel smatrala je balon prekrasnim. 'Sviđa mi se jer, kao žena, osjećam da mi daje samopouzdanje da nosim što god želim i budem kakvog god tjelesnog tipa želim biti, a da to bude prihvaćeno', rekla je. Balon je postavljen kako bi promovirao Skims Swim - novu kolekciju kupaćih kostima, koja će krenuti u prodaju 6. ožujka, a Kim je suosnivačica.

