VIDEO Pisala ubojici u zatvor pa se pristala udati nakon šest tjedana: 'Voli poeziju kao i ja'

Agentica za nekretnine udala se za stranca u zatvoru nakon što ju je zaprosio nakon samo šest tjedana. Laura Gehrke (27) upoznala je svog budućeg supruga Joshuu Stewarta (21) na društvenoj mreži WriteAPrisoner.com nakon što se osjećala usamljeno u prosincu prošle godine, piše Daily Mail.

Laura, koja je glumila u Netflixovoj seriji 'Too Hot To Handle: Germany', nije mogla otputovati kući za Božić zbog problema s vizom, pa je bila prisiljena provesti blagdane sama u Dubaiju.

Nakon što je skrolala po TikToku, slučajno je naišla na video o dopisivanju sa zatvorenicima na internetu i odlučila jednom od njih čestitati Božić. Lauri je za oko zapeo jedan profil te je počela razmjenjivati ​​poruke s 21-godišnjim Joshuom. Par je ubrzo razgovarao telefonom i do 11 sati dnevno. Zaprosio ju je nakon šest tjedana.

POGLEDAJTE VIDEO:

Gehrke je odletjela u Washington kako bi se udala za svog dečka zatvorenika u lipnju. Zatvorska ceremonija trajala je 90 minuta.

Unatoč tome što je osuđen za ubojstvo i posjedovanje droge, Laura je rekla da nikad nije osuđivala svog muža zbog razloga njegovog zatvaranja.

- Sjedila sam sama kod kuće i osjećala sam se jako tužno jer nisam mogla biti sa svojom obitelji, a onda sam listala TikTok i vidjela video o WriteAPrisoner.com. Mislila sam da bih mogla jednom od njih poslati poruku 'Sretan Božić'. Otišla sam na web stranicu i vidjela Joshuu. On je bio drugi muškarac na kojeg sam kliknula. Vidjela sam na njegovom profilu da voli poeziju i to me privuklo - rekla je. Dodala je kako su stvarno kliknuli.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Jednostavno je od početka bio otvoren o svemu. Pričao mi je toliko priča o svom životu. Mislila sam da je stvarno emocionalno inteligentan. Nisam odmah pitala za zločin jer mu nisam htjela suditi samo na temelju toga - rekla je.

U veljači ju je Joshua zaprosio tijekom jednog telefonskog poziva i par se vjenčao četiri mjeseca kasnije na zatvorskoj ceremoniji.

Unatoč tome što nisu mogli provesti bračnu noć zajedno, par se nada da će im biti odobreni bračni posjeti kasnije ove godine.

- Doletjela sam i vidjeli smo se 12 puta, a 13. put kad sam ga vidjela smo se vjenčali. Htjela sam ga vidjeti prije udaje. Bio je to pravi zatvorski brak - jedan od drugih zatvorenika bio mu je kum. Svi smo bili u bijelom. Osjećala sam se super. Naše obitelji su super podrška. Moja majke je imala svakakvih pitanja, ali bila mi je velika podrška - rekla je Laura.

POGLEDAJTE VIDEO:

Na društvenim mrežama ih, kaže, najčešće osuđuju.

Laura se nada da će živjeti sa suprugom u SAD-u kada on bude pušten u kućni pritvor u prosincu 2025.