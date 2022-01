TikTokom se širi video psa koji svom vlasniku veteranu pomaže u kupovini. Njemački ovčar nevjerojatno obavlja kupovinu te u videu, usred prometnog Walmarta u SAD-u, za vlasnika donosi pakiranje kave.

Sposobnost psa da razumije upute svog vlasnika šokirala je i impresionirala gledatelje na TikToku. Pas C.C. može lako identificirati ispravno obojenu kutiju kave koju treba donijeti vlasniku, prolazeći sama niz prepuni prolaz kako bi ju bez problema dohvatila. Vlasnik psa Matthew Sutherland, američki veteran, čuje se kako daje upute C.C. da mu donese mješavinu kave za doručak, koja dolazi u žutoj kutiji. C.C je s lakoćom shvatila naredbu te mu donijela upravo takvo pakiranje kave.

Video, koji je prenio korisnik TikToka @official_call_me_blue, prikazuje koliko dobro istrenirani službeni psi mogu biti. Kupci su bili zapanjeni pokazivanjem staloženosti i poslušnosti njemačkog ovčara, a snimatelj videa je izrazio pohvale za njenu inteligenciju. Isječak je postao veliki hit u aplikaciji za dijeljenje videozapisa, s više od 7,6 milijuna pregleda i preko 1,1 milijun lajkova.

Njemački ovčari inače su poznati kao inteligentna pasmina pa C.C. tako nije jedina koja je u posljednje vrijeme doživjela uspjeh na TikToku. Gledatelje je oduševila i pseća izvedba klasika Whitney Houston od koje su plakali od smijeha. Njemački ovčar Max veliki je obožavatelj hit pjesme 'I Will Always Love You' i ne može odoljeti porivu da se pridruži refrenu balade.

Nedavno je slavu stekla i ovčarka Daisy, koja voli Disney, i njezini pokušaji da se igra sa psom iz 101 Dalmatinca. Dvogodišnji njemački ovčar urnebesno je kopirao Dalmatinca Ponga iz filma, razbacujući svoju igračku na isti način na koji je lik to učinio sa šeširom u klipu. Daisyn tajming u videu bio je besprijekoran jer je gotovo savršeno oponašala ono što je vidjela na ekranu.