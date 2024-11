BIO JE NESTAO VIDEO Povijesni broš na aukciji! Dijamanti i smaragd za 8 mil. dolara. Pogledajte čiji je dar...

Iznimno rijedak broš od smaragda i dijamanata od 37 karata, mogao bi postići cijenu do 8 milijuna dolara na dražbi Christie's sljedeći tjedan u Ženevi. Broš je bio dar princa Aga Khana, muslimanskog monarha, njegovoj nevjesti Nini Dyer 1960. godine. Ona je tragično preminula pet godina kasnije. 'Izgubili smo mu trag do ožujka 2024. kada nam ga je kolekcionar donio i evo ga, u kutiji. U to vrijeme prodan je za 600.000 CHF, a danas se procjenjuje na 6 milijuna dolara (procjena između 6 i 8 milijuna dolara)', rekao je francuski aukcionar François Curiel. Po drugi put u 55 godina, smaragd Aga Khana prodat će 12. studenog na rasprodaji Christies Magnificent Jewels, prenosi Reuters.