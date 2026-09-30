VIDEO - PRIPREMIO SE ZA ZIMU Ovo je debeli medvjed godine!

JEFTINIJI OD KONKURENCIJE

VIDEO - USISAVA, RIBA, BRIŠE Ne čisti vam se po stanu? Možda da nabavite ovakvog robota... Od kolovoza tvrtka Tau Robotics u San Franciscu nudi humanoidnog robota koji dolazi čistiti stanove i kuće po cijeni od 30 dolara na sat. Robot je visok 132 cm i težak 35 kg, penje se stepenicama te se kreće po tepihu, pločicama i parketu. Rukama drži sprej ili usisavač, briše površine, usisava, pere podove, čisti WC i kadu, postavlja krevet, pere posuđe... Sve za što mnogi nemaju volje ili vremena. Trenutno ga na daljinu vodi operater, a uči se autonomiji promatrajući ljude. I dosta je jeftiniji od konkurencije, ako želite da vam osoba čisti stan, to će vas izaći, u San Franciscu, oko 85 dolara na sati....

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