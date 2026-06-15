VIDEO Psi u Šangaju idu u vrtić: Klavir, trake za trčanje i slastice

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Gledajte '240 sekundi 24sata': Troje mrtvih u sudaru jedrilice i katamarana. 'Užasna tragedija' Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Bojane Mrvoš: Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Bojane Mrvoš: Troje ljudi s jedrilice poginulo je u sudaru s privatnim putničkim brodom na moru između Brača i Šolte. Poginuli su češki državljani. "Ovo je velika tragedija, u 30 i nešto godina karijere nešto takvo nisam doživio", rekao je kapetan Lučke kapetanije Split Željko Kuštera. Mladić se u subotu popodne utopio u Dravi na kupanju s prijateljima. Policija upozorava građane da idu samo na uređena i nadzirana kupalištima. Dobijete li SMS poruku sa stranog broja u kojoj piše da ju šalje prometna policija i da trebate platiti prometnu kaznu, ne nasjedajte, to je prevara, poručuje prava policija

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