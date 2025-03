VIDEO Puškama na majmune: 'Kradu' banane, kokose i mango

OTKRIO DETALJE RAZGOVORA

VIDEO Evo što je Dalić rekao na pitanje o Livaji. 'Zavrijedio je moj poziv, rekao sam mu to' SPLIT - Nakon što su 24sata doznala da se radi na povratku Marka Livaje među "vatrene", napadač Hajduka, Zlatko Dalić i Marijan Kustić sastali su se kako bi razgovarali o Livajinom povratku u reprezentaciju. No, do povratka ipak nije došlo. Livaja se zahvalio izborniku i predsjedniku HNS-a, ali je odlučio kako neće natrag među "vatrene". Evo što je Dalić uoči utakmice s Francuskom rekao o njegovom povratku.

Kopiranje linka