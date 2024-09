VIDEO Spektakularni susret kod Lastova: 'Žutugu smo zadnji put u Jadranu zabilježili još 2017.'

Prošlog tjedna na Lastovu je, nakon sedam godina, snimljena rijetka žutuga (šiba) dračorepa, latinskog naziva Bathytoshia lata. Video je na Facebook stranici "Živi svijet Jadranskog mora" podijelio Tomislav Franjo Šušak koji je tijekom zarona s Klarom Ljubenko snimio ovu veličanstvenu morsku životinju.

- Žao mi je da se u šoku trenutka nisam sjetio snimiti ronioca kao kontekst veličine, ali onima koji poznaju podmorje bi i po ovim snimkama trebalo sve biti jasno. Raspon krila joj je bio oko dva metra, od glave do repa bi rekao oko tri metra. Sreli smo ju na dubini od 38 metara i ispratio sam je do 52 metara dubine, proveo s njom nekoliko minuta i uspio uhvatiti ove snimke – objavio je Šušak koji s kolegom Tomislavom Baderom vodi stranicu "Atmospheres Below " na kojoj objavljuju snimke iz Jadrana kako bi ljude educirali o bićima koje žive u moru.

Alen Soldo, profesor u trajnom zvanju na Odjelu za studije mora Sveučilišta u Split, kaže nam kako je riječ o rijetkom vrsti u Jadranu koja se dosad viđala uglavnom u istočnome djelu, i to južnom i srednjem.

- Naraste poprilično velika jer može imati i do 260 centimetara širine diska. Zadnji potvrđeni nalaz za Jadran je bio oko otoka Glavata 2017. godine kada je slučajno ulovljena velika ženka od 210 centimetara širine diska i preko 200 kilograma težine – otkriva prof. Soldo.

Žutuga inače na repu ima bodlju koja je povezana s otrovnim žlijezdama. Može ubosti ako se osjeti ugroženom i tom prilikom ispušta otrov. Ubod je vrlo bolan, a otrov može izazvati brojne zdravstvene probleme.