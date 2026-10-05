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NOVOST U KINI

VIDEO Roboti policajci izašli na ulice: 'Podnose od -20 do 55°C'

Humanoidni roboti tvrtke DEEP Robotics testiraju se kao prometni policajci na ulicama Hangzhoua u istočnoj Kini. Na raskrižjima usmjeravaju promet, održavaju red i turistima pružaju informacije. Prema riječima inženjera Gao Xinweija, mogu raditi na temperaturama od -20 do 55 stupnjeva Celzija. Nakon testiranja tijekom praznika povodom kineskog Nacionalnog dana tvrtka ih planira dodatno usavršavati, s ciljem da u budućnosti rasterete prometne policajce.

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Roboti prometni policajci izlaze na ulice Hangzhoua radi testiranja povodom Nacionalnog dana VIDEO
Roboti prometni policajci izlaze na ulice Hangzhoua radi testiranja povodom Nacionalnog dana | Video: 24sata/reuters
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi 24sata'! Božinović: 'Policijski rad doveo je do otkrivanja smeća u Lici'

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Bojane Mrvoš: Božinović prokomentirao otpad u Gospiću, evo kome ide milijunski posao skupljanja žireva, očekuje se eskalacija nereda u Francuskoj, u studenom kreće cijepljenje protiv gripe,

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Gledajte '240 sekundi 24sata'! Božinović: 'Policijski rad doveo je do otkrivanja smeća u Lici' VIDEO
Gledajte '240 sekundi 24sata'! Božinović: 'Policijski rad doveo je do otkrivanja smeća u Lici' | Video: 24sata/pixsell
VIDEOSAŽETAK IZ VUKOVARA

Pogledajte zašto su protrnuli navijači Dinama uoči derbija. Trojica igrača zabili prvijence

VUKOVAR - DINAMO 0-4 Oršić je zabio prvi gol od povratka u Dinamo, kao i Kravcov i Almena, sudac Melnjak je pritom razljutio Vukovarce jer nije sudio očiti faul, a zabio je i Ivanušec. Ipak, usprkos pobjedi nad drugoligašem za četvrtfinale Kupa, navijače i trenera Kovačevića može brinuti ozljeda ponajboljeg igrača Luke Stojkovića na katastrofalnom terenu tek četiri minute nakon ulaska u igru.

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Vukovar - Dinamo 0-4 (Kup, sažetak) VIDEO
Vukovar - Dinamo 0-4 (Kup, sažetak) | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom
CIVILNA INFRASTRUKTURA

VIDEO Jezivi trenutak udara na most u Kijevu. Ukrajinsku metropolu čeka teška zima

Rusija je 4. listopada ujutro dronom pogodila kolnik Sjevernog mosta u Kijevu preko rijeke Dnjipro, rekao je gradonačelnik Vitalij Kličko. Napad je bio četvrti uzastopni dan tijekom kojeg su ruske snage gađale mostove preko Dnjipra u glavnom gradu. Rusko ministarstvo obrane poručilo je u nedjelju da će pojačati napade na Kijev i druge dijelove Ukrajine

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Ruski napad na Ukrajinu VIDEO
Ruski napad na Ukrajinu | Video: 24sata/Reuters
IZJAVE NAKON DEBAKLA

VIDEO Bilić nakon katastrofe u Rijeci: Teško je nešto objasniti, ali virus je poharao momčad...

Izbornik Slaven Bilić se uoči novog treninga reprezentacije i nakon teškog poraza od Engleske 7-0 obratio javnosti. Odgovarao je na pitanja novinara, osvrnuo se na poraz te kako će pripremiti susret s 'furijom'

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Slaven Bilić nakon poraza od Engleske VIDEO
Slaven Bilić nakon poraza od Engleske | Video: Goran Kovačić/pixsell
VJERUJE U PREOKRET

VIDEO Pogledajte Bilićev izraz lica nakon debakla na Rujevici

RIJEKA - Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Slaven Bilić teško je pronalazio objašnjenje nakon epskog debakla protiv Engleske (0-7). Pogledajte njegovu reakciju s Rujevice

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Rijeka: Konferencija za medije nakon utakmice Engleske i Hrvatske VIDEO
Rijeka: Konferencija za medije nakon utakmice Engleske i Hrvatske | Video: Igor Šoban/PIXSELL

OSTALO

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