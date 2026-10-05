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VIDEO Roboti policajci izašli na ulice: 'Podnose od -20 do 55°C'
Humanoidni roboti tvrtke DEEP Robotics testiraju se kao prometni policajci na ulicama Hangzhoua u istočnoj Kini. Na raskrižjima usmjeravaju promet, održavaju red i turistima pružaju informacije. Prema riječima inženjera Gao Xinweija, mogu raditi na temperaturama od -20 do 55 stupnjeva Celzija. Nakon testiranja tijekom praznika povodom kineskog Nacionalnog dana tvrtka ih planira dodatno usavršavati, s ciljem da u budućnosti rasterete prometne policajce.