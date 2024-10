VIDEO Senzacija! U centru Pule pronašli su čovječju ribicu

Senzacionalno otkriće u samo centru Pule. Pronađena je iznimno rijetka, endemska vrsta, čovječja ribica. Nevjerojatno zvuči da je čovječja ribica pronašla svoj dom u izvoru vode koji seže sve do antičkog doba. “Pulska” čovječja ribica živi u izvoru vode Nimfej, a zasad su viđene čak tri te strogo zaštićene vrste.

Izvor Nimfej stalni je izvor blizu drevne Arene i pravo je čudo da u jednoj urbanoj sredini, u centru najvećeg istarskog grada žive čovječje ribice. Drevni izvor vode u funkciji je još od antike, a Rimljani su ga koristili za vodoopskrbu stanovništva i za događanja u Areni i oko nje.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:58 Čovječja ribica | Video: čitatelj/24sata

Još veća senzacija je to što je izvor smješten svega stotinjak metara od mora pa je, kako kaže direktor poduzeća Herculanea Robi Fuart, fascinantno što je čovječja ribica našla utočište baš tu.

- Zaista velika stvar je to što čovječje ribice žive kod nas u centru grada. Zapravo su prvi puta uočene još 2008.godine, ali od tada nisu više viđene. Mi smo objekti od Vodovoda Pula, ali kako se od osamdesetih godina izvor ne koristi u vodoopskrbi, kao komunalac dobili smo koncesiju i izvor se koristi za zalijevanje zelenih površina i korištenje vode za pranje ulica. Ali ta je voda, kao što vidite po iznimno rijetkoj vrsti koja je našla tu svoj dom, jako čista. Čovječje ribice smo primijetili kada smo čistili izvor i skidali korijenje koje se pojavi. Izvor Nifej sam je po sebi fascinantan jer je na njemu nastao cijeli grad. Vidjeli smo zasad tri čovječje ribice, dvije manje i jednu puno veću. Pa možemo reći da se očito radi o lijepom broju. Tko zna koliko ih se još skriva. Ali ono što ne smijemo je paliti svjetlo i ne smijemo ih uznemiravati pa niti ulaziti. Strogo su zaštićene i ne smijemo uopće ulaziti i narušavati njihov prirodni životni tijek. Napravili smo taj ulaz u izvor kada se čistilo i onda smo zvali stručnjake i pitali možemo li ih barem fotografirati. To smo i učinili - ispričao je direktor Herculanee.

Foto: Herculanea

Dodao je da se od 2008. godine znalo da se ta endemska vrsta može pojaviti ponovno.

- Jako je neuobičajeno što su one našle utočište doslovno na razini mora. Njih se neće micati i one ostaju u izvoru Nimfej. Sretni smo što su baš kod nas - rekao je. Inače, izvorište je na svega metar nadmorske visine. Speleolog Andrea Deklić pozvan je nakon uočavanja na lokaciju.

Foto: Herculanea

- Ovo je jedinstveno nalazište u svijetu, upravo zato što je u centru grada. Prvi puta je na toj lokaciji viđena 2008. godine i kasnije smo postavili informativnu tabelu uz izvor. Mi provodimo monitoring i to je nama ciljana vrsta. Zapravo su me zvali zbog jedne čovječje ribice, a uočio sam ih još dvije. Treba za to imati istrenirano oko. Te 2008.godine prvi ju je uočio naš speleolog Branko Jalžić. Ono što je zanimljivo je da je to jedino nalazište na svijetu smješteno u centru grada. Inače, čovječja ribica obitava u području dinarskog krša, od Slovenije do Crne Gore. Najveća od uočenih ima duljinu od 16-20 centimetara i to je odrasla jedinka. One žive do 100 godina, i maksimum rasta je do 30 centimetara. Ostale dvije su juvenilne i pitanje je imaju li godinu ili dvije. Ima jedna “caka”. Ne smije se dirati u staništu jer ljudi imaju razne gljivice i bakterije na sebi. Na njih čovječja ribica nije otporna i ako bi ju se diralo, vratila bi se 'u gnijezdo' s tim gljivicama, proširila bolest i možda bi se uništila cijela populacija - rekao je speleolog Deklić.

Tolika brojnost čovječje ribice zasigurno pokazuje da u pulskom podzemlju vjerojatno ima i veća populacija.