VIDEO SENZACIJA U KINI Curica (6) riješila Rubikovu kocku u manje od pet sekundi

NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA
Gledajte '240 sekundi' 24sata: Priznala, a četiri godine tvrdila da nije kriva i rušila optužnicu
Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Nakon priznanja i nagodbe s Uskokom osuđena je Josipa Pleslić ex Rimac u aferi Sport i glazba. Što se dogodilo danas u HNS-u? Cent više za benzin i šest za dizel plaćat ćemo od ponoći. Stižu stroža pravila za kamere za brzinu? 4500 tona rasutog otpada u Gospiću za 11 milijuna eura uklonit će Cezar grupa Petra Pripuza.
VIDEO
Gledajte '240 sekundi' 24sata: Priznala, a četiri godine tvrdila da nije kriva i rušila optužnicu
|
Video: 24sata/Video
'Blagoslov domovini'
VIDEO Divovska košara cvijeća od 18 metara krasi pekinški Trg
Na pekinškom Trgu Tiananmen postavlja se golema cvjetna instalacija 'Blagoslov domovini', koja će biti dovršena i predstavljena 25. rujna, izvijestio je China News Service. Konstrukcija je visoka 18 metara, sama košara 16 metara, dok postolje cvjetnjaka ima promjer od čak 45 metara. Ispunjena je s više od deset vrsta umjetnog cvijeća, među kojima su božuri i ruže, te ukrasima u obliku bresaka, jabuka, nara, grožđa i kakija, koji simboliziraju blagostanje. Na južnoj strani ispisano je 'Blagoslov domovini', a na sjevernoj 'Proslava Nacionalnog dana'. U izradi instalacije korišteni su 3D ispis i pametni sustav navodnjavanja.
VIDEO
18 metara visoka košara cvijeća u Kini
|
Video: 24sata/Reuters
OPASNA 'AKCIJA'
VIDEO Bez sigurnosnog užeta hodala 100 metara iznad tla!
Francuska hodačica po žici Tatiana-Mosio Bongonga oduševila je tisuće gledatelja u Loos-en-Gohelleu na sjeveru Francuske. Bez sigurnosnog užeta prešla je 400 metara dugu žicu razapetu između najviših rudarskih jalovišta u Europi, izvodeći špagu i viseći naglavačke stotinjak metara iznad tla. Pothvat je trajao 37 minuta. Spektaklom je odala počast nekadašnjem središtu francuskog rudarstva te poslala poruku zajedništva. Žicu su stabilizirali ljudi jer je, kako je objasnila, simbolika bila ključna: 'Možemo učiniti velike stvari, ali ne možemo ih učiniti sami.'
VIDEO
Hodanje po užetu
|
Video: 24sata/Reuters
IDE MACA OKO TEBE...
KRZNENO ČUDO U BOLIVIJI: U divljini pronašli novu vrstu mačke. Zovu je mala zvijer
BOLIVIJA - Znanstvenici su u oblačnim šumama bolivijske regije Yungas identificirali novu vrstu divlje mačke, prvu u više od stotinu godina. Mala zvijer, koju lokalno stanovništvo naziva tilcayo, dobila je službeno ime Leopardus tilcayo. Ovo otkriće potvrđeno je istraživanjem nakon što je bolivijska biologinja Paola Nogales-Ascarrunz posumnjala u identitet mačke iz obližnjeg skloništa.
VIDEO
Tigrino
|
Video: 24sata/Reuters
SAŽETAK UTAKMICE
VIDEO Rijeka pregazila Hajduk, Splićani poludjeli na suce! Pogledajte golove s Rujevice
RIJEKA - HAJDUK 3-0 Rijeka je povela nakon što se Dantas vratio na teren poslije pružene liječničke pomoći, oduzeo loptu Raciju i nakon duplog pasa pospremio je pokraj Silića. Kod drugog gola Riječani su ponovno uhvatili "bile" na spavanju. Fruk je brzo izveo prekid i proigrao Adjeija, koji je potom asistirao Vigantu za gol. Točku na "i" stavio je Englez nakon velike Racijeve pogreške.
VIDEO
Golovi na utakmici Rijeka - Hajduk
|
Video: MAXSport/Hrvatski Telekom