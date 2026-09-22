VIDEO SENZACIJA U KINI Curica (6) riješila Rubikovu kocku u manje od pet sekundi

NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Priznala, a četiri godine tvrdila da nije kriva i rušila optužnicu Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Nakon priznanja i nagodbe s Uskokom osuđena je Josipa Pleslić ex Rimac u aferi Sport i glazba. Što se dogodilo danas u HNS-u? Cent više za benzin i šest za dizel plaćat ćemo od ponoći. Stižu stroža pravila za kamere za brzinu? 4500 tona rasutog otpada u Gospiću za 11 milijuna eura uklonit će Cezar grupa Petra Pripuza.

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