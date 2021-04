Ana Milanović (45), medicinska sestra i vlasnica ljekarne u Kragujevcu, žari i pali na TikToku gdje je u kratko vrijeme dobila gotovo 60 tisuća pratitelja.

Postala je hit u regiji nakon što su se proširile snimke kako pjeva u bijelom mantilu. Kaže, to radi kako bi skrenula misli s Covida.

Udovica sam tri godine

Sad je za Kurir otkrila kako se bori s komentarima ljubomornih žena te da je tri godine udovica.

- Poželjna sam, znam to i nije me sramota. Ja sam seksi, ali ne vulgarna. Ne vidim što je ružno u tome da muškarac komplimentira lijepoj ženi. Jedna vjerojatno ljubomorna žena ostavila je komentar 'zbog jedne ovakve s TikToka ja sam izgubila muža'. Nisam joj htjela odgovoriti jer to nema smisla. Ali mogu svim ženama poručiti da nisu krive druge žene ako izgube muževe, one same su krive. Neka razmisle o tome - rekla je Ana, koja radi kao Covid sestra.

Pjeva da zaboravi na koronu

- Stresno je, ljudi umiru... Nakon posla vraćam se u svoju ljekarnu. Ali uz rad razmišljam o pjesmama i kako da se predstavim na drugi način. Onda se posvetim sebi i snimam - rekla je Ana i otkrila da je tri godine udovica.

- Suprug mi je iznenada umro. Bilo je borbe i patnje velike. Ali ja sam takva da sve liječim pjesmom. Kad sam tužna, sjednem u auto, odvezem nekoliko krugova i ispjevam se na sav glas i kao nova sam - dodala je.