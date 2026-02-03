Obavijesti

IZGLEDAJU KAO ASTRONAUTI

VIDEO U Moskvi je -20 °C, a oni plutaju u ledu. I to 40 minuta!

RUSIJA - U subotnje jutro kad su temperature u Moskvi pale ispod −20 °C, skupina entuzijasta okupila se kako bi sudjelovala u neobičnoj zimskoj aktivnosti poznatoj kao “plutanje u ledu”. Odjeveni u jarko crvena odijela koja su podsjećala na improvizirana svemirska odijela, opuštali su se u rupi izrezanoj u zaleđenoj vodi. Plutanje u ledu provodi se u posebnom termalnom odijelu dizajniranom za očuvanje tjelesne topline. Sudionici obično provode između 20 i 40 minuta djelomično uronjeni u hladnu vodu, dok ih odijelo štiti od smrzavanja. Dok su se polako spuštali u ledenu vodu, mnogi su opisali tek blagi osjećaj hladnoće na početku. “Ne djeluje tako smrznuto”, rekli su neki sudionici za Reuters, a pojedini su dodali kako se u odijelu osjećaju “kao u sauni”.

Plutanje u vodi na -20 stupnjeva 04:32
Plutanje u vodi na -20 stupnjeva | Video: 24sata/Reuters
SAŽETAK DINAMO - VUKOVAR

VIDEO Livakovićeva bravura, Beljina majstorija i lijepa akcija Vukovara. Sažetak s Maksimira

DINAMO - VUKOVAR 3-1 "Modri" su dočekali Vukovarce u 20. kolu HNL-a na Maksimiru sa željom da se odvoje na sedam bodova prednosti na vrhu. U tome su uspjeli, a igrač utakmice je Beljo s dva gola. Livaković se vratio na gol Dinama i odmah oduševio obranom

Sažetak utakmice Dinamo - Vukovar 01:57
Sažetak utakmice Dinamo - Vukovar | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom
NAKON POBJEDE

VIDEO Livaković u povratku na Maksimir pozdravio Bad Blue Boyse sa sinom u svom naručju

DINAMO - VUKOVAR 3-1 Pobijedili su "modri" Vukovarce na Maksimiru i odvojili se na vrhu ljestvice sa sedam bodova više od Hajduka. Dominik Livaković vratio se u plavi dres i stao na gol, a nakon utakmice je sa sinom u naručju pozdravio navijače

Livaković sa sinom u naručju došao do BBB 01:45
Livaković sa sinom u naručju došao do BBB | Video: Hrvoje Tironi/24sata
SPEKTAKULARNE SCENE

VIDEO Evo kako je izgledao doček rukometaša u Zagrebu

Spektakularan doček za hrvatske rukometaše na Trgu bana Jelačića! Deseci tisuća navijača slavili su broncu s EURA. Kapetan Martinović istaknuo je da je medalja za sve navijače, dok je junak Mandić pokazao svoje ratničke ozljede. Marko Perković Thompson podigao atmosferu svojim hitovima, unatoč početnim kontroverzama oko nastupa

Svečani doček rukometnih reprezentativaca nakon osvojene bronce na Europskom prvenstvu 05:43
Svečani doček rukometnih reprezentativaca nakon osvojene bronce na Europskom prvenstvu | Video: 24sata/Davor Puklavec/Pixsell
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

'240 sekundi' 24sata: HDZ-ov udar na Tomaševića. Nestašice lijekova sve su ozbiljniji rizik

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Bojane Mrvoš: HDZ-ov udar zbog dočeka na Trgu. Nestašice lijekova sve ozbiljniji rizik. Prodaju avion kojim se vozio Sanader. Tisuće tona smeća u Gospiću i godinu nakon uhićenja. Što Hrvatska radi u Epsteinovim dokumentima? Patrik Ćavar o rukometnoj bronci.

'240 sekundi' 24sata: HDZ-ov udar na Tomaševića. Nestašice lijekova sve su ozbiljniji rizik 03:59
'240 sekundi' 24sata: HDZ-ov udar na Tomaševića. Nestašice lijekova sve su ozbiljniji rizik | Video: 24sata Video
OD RIJEČI DO RIJEČI

VIDEO Neopisivo! Pogledajte kako Trg bana pjeva u sav glas

ZAGREB - Na pozornicu na Trgu bana Josipa Jelačića prvi su izašli Zaprešić Boysi i otpjevali "Igraj moja Hrvatska", "Osam slova" i "Neopisivo". Okupljeni navijači u jedan su glas pjevali sve pjesme.

Atmosfera na Trgu 00:21
Atmosfera na Trgu | Video: Luka Safundžić/24sata

