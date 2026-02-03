IZGLEDAJU KAO ASTRONAUTI VIDEO U Moskvi je -20 °C, a oni plutaju u ledu. I to 40 minuta!

RUSIJA - U subotnje jutro kad su temperature u Moskvi pale ispod −20 °C, skupina entuzijasta okupila se kako bi sudjelovala u neobičnoj zimskoj aktivnosti poznatoj kao “plutanje u ledu”. Odjeveni u jarko crvena odijela koja su podsjećala na improvizirana svemirska odijela, opuštali su se u rupi izrezanoj u zaleđenoj vodi. Plutanje u ledu provodi se u posebnom termalnom odijelu dizajniranom za očuvanje tjelesne topline. Sudionici obično provode između 20 i 40 minuta djelomično uronjeni u hladnu vodu, dok ih odijelo štiti od smrzavanja. Dok su se polako spuštali u ledenu vodu, mnogi su opisali tek blagi osjećaj hladnoće na početku. “Ne djeluje tako smrznuto”, rekli su neki sudionici za Reuters, a pojedini su dodali kako se u odijelu osjećaju “kao u sauni”.