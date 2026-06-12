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VIDEO U Washingtonu na travi osvanula misteriozna poruka: To je poziv na rušenje Trumpa?
U četvrtak 11. lipnja na National Mallu, velikoj travnatoj površini u središtu Washingtona, pojavila se ogromna poruka "8647" vidljiva iz zraka. Nastala je vjerojatno herbicidom koji je osušio travu, pa se s tla jedva vidi, ali zato je iz zraka dosta jasnija. U slengu "86" znači "ukloniti/izbaciti", a "47" označava Donalda Trumpa kao 47. predsjednika. Trumpovi pristaše vide poruku kao poziv na nasilno uklanjanje predsjednika. Vlasti istražuju vandalizam, a slučaj se dogodio usred vojnih vježbi padobranaca i uoči Trumpovog rođendana i UFC eventa.