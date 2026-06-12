VIDEO U Washingtonu na travi osvanula misteriozna poruka: To je poziv na rušenje Trumpa?

NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

'240 sekundi' 24sata: Kreće Mundijal! 'Vatreni' su trenirali na +35 °C, Dalić ih nije štedio! Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Otvorili SP '26: Vatreni trenirali na +35 °C, Dalić ih nije štedio. Deset sati gasili požar u Prostoriji: Šteta je golema, uzrok još nepoznat. Bježao policiji s migrantima pa sletio s ceste kod Udbine: Jedan mrtav, 9 ozlijeđenih. Šimunić nakon akcije USKOK-a: 'Peče ih što se ispituje gdje curi novac građana'. Grgić ponovno preuzeo grad, a USKOK za njega opet traži pritvor. Trump zaprijetio novim napadima na Iran pa se predomislio.

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