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ČETIRI BROJKE

VIDEO U Washingtonu na travi osvanula misteriozna poruka: To je poziv na rušenje Trumpa?

U četvrtak 11. lipnja na National Mallu, velikoj travnatoj površini u središtu Washingtona, pojavila se ogromna poruka "8647" vidljiva iz zraka. Nastala je vjerojatno herbicidom koji je osušio travu, pa se s tla jedva vidi, ali zato je iz zraka dosta jasnija. U slengu "86" znači "ukloniti/izbaciti", a "47" označava Donalda Trumpa kao 47. predsjednika. Trumpovi pristaše vide poruku kao poziv na nasilno uklanjanje predsjednika. Vlasti istražuju vandalizam, a slučaj se dogodio usred vojnih vježbi padobranaca i uoči Trumpovog rođendana i UFC eventa.

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National Mall '86 47' VIDEO
National Mall '86 47' | Video: 24sata/Reuters
KAKVE SCENE!

VIDEO Predivan prizor u Puli: 'U suton nas je iznenadio dupin!'

PULA - U suton nas je iznenadio dupin, prvi put ove godine. Igra je trajala samo nekoliko minuta. Zalazak sunca i igra dupina, nema ljepše kombinacije - podijelio je čitatelj koji je u četvrtak snimio igru dupina u Štinjanu u Puli.

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Štinjan VIDEO
Štinjan | Video: 24sata Video
PRAVI KAOS

VIDEO Deseci tornada pogodili su Chicago! Kolaps u zračnom prometu, tisuće ljudi bez struje

Najmanje deset snažnih tornada poharalo je u četvrtak jugozapadni dio Chicaga i  sjeverozapadnu Indiani, uništavajući domove, rušeći stabla i dalekovode. Olujni sustav uzrokovao je rasprostranjene prekide u opskrbi strujom za stotine tisuća ljudi te kaos u zračnom prometu na Srednjem zapadu i sjeveroistoku SAD-a.

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Tornado pogodio područje Chicaga VIDEO
Tornado pogodio područje Chicaga | Video: 24sata/Reuters
ZAHUKTAVAJU SE PRIPREME

VIDEO Nema labavo! Pogledajte kako Dalić gestikulira Oliću na treningu 'vatrenih' uoči Engleza

ALEXANDRIA - Hrvatska nogometna reprezentacija odradila je i drugi od pet planiranih treninga u kampu kraj Washingtona prije prve utakmice na SP-u. Izbornik Zlatko Dalić pokazivao je pomoćniku Ivici Oliću što očekuje na treningu, mahao je rukama, tražio visok intenzitet na 35 stupnjeva. Gosti na treningu bilo je 26 djece iz hrvatskih škola iz Chicaga, New Yorka, Bostona i Clevelanda

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Alexandria: Trening hrvatske nogometne reprezentacije u trening kampu Biskupske gimnazije VIDEO
Alexandria: Trening hrvatske nogometne reprezentacije u trening kampu Biskupske gimnazije | Video: Igor Kralj/PIXSELL
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

'240 sekundi' 24sata: Kreće Mundijal! 'Vatreni' su trenirali na +35 °C, Dalić ih nije štedio!

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Otvorili SP '26: Vatreni trenirali na +35 °C, Dalić ih nije štedio. Deset sati gasili požar u Prostoriji: Šteta je golema, uzrok još nepoznat. Bježao policiji s migrantima pa sletio s ceste kod Udbine: Jedan mrtav, 9 ozlijeđenih. Šimunić nakon akcije USKOK-a: 'Peče ih što se ispituje gdje curi novac građana'. Grgić ponovno preuzeo grad, a USKOK za njega opet traži pritvor. Trump zaprijetio novim napadima na Iran pa se predomislio.

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Gledajte ‘240 sekundi’ 24sata VIDEO
Gledajte ‘240 sekundi’ 24sata | Video: 24sata/Video
'BILDA' FORMU

VIDEO Hajduk na njega više ne računa. Evo kako se Krovinović priprema za novu sezonu

Hajduk je veznjaku Filipu Krovinoviću (30) rekao da slobodno može tražiti novu sredinu. U klubu je od 2021. godine, a trenutačno se priprema za novu sezonu i to je podijelio na društvenim mrežama

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Trening Filipa Krovinovića VIDEO
Trening Filipa Krovinovića | Video: filipkrovinovic/Instagram

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