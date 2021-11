Voditeljica Fox Newsa Laura Ingraham postala je hit na društvenim mrežama nakon što se u prijenosu uživo nikako nije mogla sporazumjeti s gostom Raymondom Arroyoem. Naime, njih dvoje su razgovarali o roditeljima koji su odbili cijepiti svoje dijete, A Arroyo je pritom spomenuo i popularnu Netflixovu seriju "You" i epizodu u kojoj dijete oboli od ospica.

- Gledao sam epizodu You (tebe) gdje su se pojavile ospice - rekao je. Na to je Ingraham ostala zbunjena jer je mislila da Arroyo govori o njoj.

- Čekaj, čekaj, kad sam spomenula ospice? - upitala ga je.

- To je bilo na You - uzvraća joj.

- Nikada nisam imala ospice, Raymonde. O čemu govoriš? Ovo je glupo - uzvratila je.

- To je serija koja se zove 'You', na Netflixu - sve uzrujanije priča Arroyo.

- Na Netflixu postoji serija koja se zove Laura Ingraham? - pita ga.

- Zaboravi, tebi se ne može objasniti - rekao je Arroyo.

Isječak iz emisije je postao apsolutan hit na društvenim mrežama i izazvala smijeh kod mnogih.

- Draga Laura, pogodi tko nije baš najbistriji? YOU (ti) - jedan je od mnogobrojnih komentara na društvenim mrežama. Neke je korisnike to podsjetilo i na scenu iz trećeg nastavka filma Gas do daske.

O svemu se na Twitteru oglasio i sam Arroyo koji kaže kako je sve ipak bilo isplanirano i namjerno.

- Vjerujte mi, bilo je totalno namjerno - napisao je.

Iako je puno ljudi nakon toga komentiralo kako nema šanse da je bilo isplanirano i da ovime samo radi još veću štetu, čak je i Penn Badgley, glavni glumac u seriji 'You', napisao kako se sigurno radi o namjernom "ispadu".

- Mora biti namjerno. Frajer je totalno predan tome, čak sam se i nasmijao. Gledajte kako čeka da ga ona "presiječe" - napisao je na Twitteru Badgley.