VIDEO - USISAVA, RIBA, BRIŠE Ne čisti vam se po stanu? Možda da nabavite ovakvog robota...

PRATE PO APLIKACIJI

VIDEO Jedina 11-ica u Zagrebu danas je krcata. Ljudi je čekaju Drugog dana štrajka ZET-a Zagrebom voze i dalje samo jedna 11-ica i jedna 17-ica. Tramvaj broj 11 na Maksimirskoj bio je krcat putnicima. Oni koji su se uspjeli ukrcati bili su sretni, dok su ostali na stajalištima čekali jednu od rijetkih prilika za vožnju. Kretanje tramvaja može se pratiti gotovo iz sekunde u sekundu na stranici zet.skoljka.org.

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