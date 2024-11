VIDEO Vatrogasac kod Ivanić Grada dobio dijete. Ovako mu izgleda dvorište: 'Sutra čistimo'

Da nije ovako dobar kolega, ne bi mu priredili ovakvo iznenađenje u ovolikom broju. To nije smeće, nego nezaboravan doček - kazao nam je zapovjednik DVD-a Deanovec Matija Vajda koji je kolegi Denisu za rođenje djeteta s kolegama priredio veliko iznenađenje.

Denis s njima radi 20-ak godina u DVD-u te su upravo iz tog razloga odlučili prirediti što veće iznenađenje za njega. Ispred kuće su mu u prikolici na traktoru doveli jako puno razmrvljenog stiropora, perja i razrezanih krpica koje su razbacali oko njegove kuće.

- Nije nam bilo teško ni skupiti ni razbacati sve to. Zna on da ga volimo i da smo to sve napravili iz dobre namjere pa se nije naljutio na nas. Nazdravio je s nama iako mu se nije svidjelo kada je vidio količinu smeća oko svoje kuće. Sve ćemo napraviti kako bi iznenadili kolegu - kazao je Matija.

Objasnio je da kolegu neće ostaviti samog da sve to počisti, ipak slavi rođenje Franke. Sutra će, kad se svi odmore, zajedno počistiti ovaj veliki nered.

- Prvo ćemo proslaviti uz tamburaše, piće i hranu. Onda se primamo na posao. Kako smo to razbacali, tako ćemo sve i skupiti. Stiropor ćemo malo teže, ali svakako ćemo se potruditi da nađemo način kako. Obećali smo mu da ga nećemo ostaviti u ovom smeću - dodao je Matija.

Rekao je da ni Denisova supruga nije bila ljuta na njihovu gestu.

- Nazdravila je s nama i zahvalila se što smo došli u ovolikom broju. Sad smo svi zajedno i uživamo u tamburašima. Jednostavno smo morali ovo proslaviti kako spada. To je veliki trenutak za njihovu obitelj. Živjela Franka - ispričao je.