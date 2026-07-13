Obavijesti

Viral

Komentari 0
'NIŠTA IH NE OMETA'

EKSKLUZIVNA SNIMKA 'Pijem kavu u Gorskom kotaru, svako jutro posjeti me medvjedica'

Medvjedica s dva mlada redovno šeta uz rub šume u Tuku pored Mrkoplja, Gorski kotar. Kuće su samo pedesetak metara od njihovog "šetališta" pa je tako oko 19.30 sati u subotu snimljena i ova velika mama. Nije ju zastrašilo pljeskanje rukama, povici, mirno je tražila mravinjak ili nešto drugo, dok su mladunci povremeno izvirivali iz trave da provjere što se zbiva, rekla nam je čitateljica koja je medvjeđu šetnju snimila. Medvjedica i jedno mladunče imaju, kaže, bijeli ovratnik, po kojem ih prepoznaje. Viđa ih se redovito, kao i druge medvjedice s mladima, svaka ima svoj "rajon"

Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Pokretanje videa...

Medvjedica s dva mlada redovno šeta uz rub šume u Tuku pored Mrkoplja, Gorski kotar. VIDEO
Medvjedica s dva mlada redovno šeta uz rub šume u Tuku pored Mrkoplja, Gorski kotar. | Video: 24sata
JEDNA OSOBA OZLIJEĐENA

BIZARNA NESREĆA U ZG-u Taksi udario drugi auto pa pobjegao s mjesta nesreće i pogodio stup

Na križanju Ilice i Svetog Duha u nedjelju poslijepodne došlo je do sudara taksija i osobnog automobila, javljaju nam iz PU zagrebačke. Jedna je osoba ozlijeđena te joj je liječnička pomoć pružena u KB Sveti Duh, a taksi se udaljio s mjesta nesreće te na križanju Ilice i Domobranske ulice sletio s ceste i udario u stup, zbog čega je nastala materijalna šteta.

Pokretanje videa...

Prometna nesreća VIDEO
Prometna nesreća | Video: 24sata Video
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi 24sata': Ova djeca više ne mogu čekati, lijek im nije na listi HZZO-a

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Laure Šiprak: Dječaci, tinejdžeri i mladići iz Hrvatske koji boluju od Duchenneove mišićne distrofije ne traže sažaljenje. Traže svoje pravo na pokret, veliki požar između Blata i Smokvice na Korčuli pomažu gasiti vatrogasci iz tri županije i grada Zagreba, Srđan Aleksić pronađen mrtav u kući Sloveniji, nakon što je bježao od policije zbog pljačke i ranjavanja muškarca u Puli...

Pokretanje videa...

Gledajte '240 sekundi 24sata': Ova djeca više ne mogu čekati, lijek im nije na listi HZZO-a VIDEO
Gledajte '240 sekundi 24sata': Ova djeca više ne mogu čekati, lijek im nije na listi HZZO-a | Video: 24sata/pixsell
VIDEO

FRKA NA ULTRI 'Dečki su se malo pohvatali. Brzo su se razišli'

Čitatelj 24sata snimio je incident na Ultri do kojeg je došlo, kaže, usred velike gužve i nervoze, a alkohol je samo dolio ulje na vatru

Pokretanje videa...

Zakačili se na Ultri VIDEO
Zakačili se na Ultri | Video: Čitatelj 24sata
STRAŠNO

VIDEO Herojska borba kroz noć: Dva požara na Korčuli spojila se u jedan, stigla dodatna pomoć!

KORČULA Kanaderi su otišli u subotu kad je pao mrak, a na terenu su ostale zemaljske snage, ukupno 170 vatrogasaca koji su gasili vatru cijelu noć. Stiže pomoć s kontinenta, iz Grada Zagreba, Zagrebačke, Krapinsko-zagorske i Koprivničko-križevačke županije

Pokretanje videa...

Požar na Korčuli VIDEO
Požar na Korčuli | Video: 24sata Video
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi 24sata': Napadač iz Ugljana iza sebe ima čak 12 kaznenih prijava!

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Laure Šiprak: Je li DORH našao dokaze oko s-300 raketa, muškarac koji je ubo nožem policajku ima iza sebe 12 kaznenih prijava, tragična obljetnica Srebrenice, HGSS spašava baš sve!, Petar se rodio s pola srca, sada ide na ljetovanje...

Pokretanje videa...

Gledajte 240 sekundi 24sata VIDEO
Gledajte 240 sekundi 24sata | Video: 24sata Video

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026