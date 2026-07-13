EKSKLUZIVNA SNIMKA 'Pijem kavu u Gorskom kotaru, svako jutro posjeti me medvjedica'

NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi 24sata': Ova djeca više ne mogu čekati, lijek im nije na listi HZZO-a Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Laure Šiprak: Dječaci, tinejdžeri i mladići iz Hrvatske koji boluju od Duchenneove mišićne distrofije ne traže sažaljenje. Traže svoje pravo na pokret, veliki požar između Blata i Smokvice na Korčuli pomažu gasiti vatrogasci iz tri županije i grada Zagreba, Srđan Aleksić pronađen mrtav u kući Sloveniji, nakon što je bježao od policije zbog pljačke i ranjavanja muškarca u Puli...

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