VIDEO Vlasnici bježe iz Dubaija, ljubimce masovno izbacuju na cestu: 'Skloništa su pretrpana!'
Online zajednica stvorena za pomoć kućnim ljubimcima napuštenima u Ujedinjenim Arapskim Emiratima tijekom rata s Iranom brzo je narasla, jer su mnogi stanovnici počeli privremeno udomljavati ili trajno udomljavati životinje koje su vlasnici ostavili pri odlasku iz zemlje. Među njima je i Anna Jentgen iz Dubaija, koja je preko Instagram stranice “No Pet Left Behind UAE” udomila dva psa, Mila i Bruna, nakon što je njihov vlasnik napustio UAE. Zbog strogih pravila aviokompanija i složene dokumentacije mnogi vlasnici nisu mogli povesti svoje ljubimce, pa su skloništa preopterećena. Inicijativa “No Pet Left Behind UAE”, pokrenuta nekoliko dana nakon početka napada, okupila je tisuće ljudi spremnih pomoći, a oko 300 njih već se prijavilo za udomljavanje ili privremenu skrb. Milo i Bruno, stari oko šest godina, već se privikavaju na svoj novi, trajni dom.