Za javnost je otvorena šuma na dnu Mediterana. 'Museum of Underwater Sculpture Ayia Napa' (MUSAN), projekt vrijedan milijun eura, djelo je poznatog britanskog umjetnika Jasona deCairesa Taylora.

Nalazi se na dubini između 8-10 metara te obuhvaća 93 skulpture među kojima su i monumentalna stabla, piše Morski.hr.

Ljudi su 'krivi' zbog pretjeranog izlova i zagađenja mora, pa su za ljude napravili podvodni muzej kao dio projekta kojim se želi apelirati da se uključi u očuvanje bioraznolikosti Sredozemnog mora, jedno od najugroženijih mora na svijetu.

Da ne bi bile 'samo' skulpture, Britanski umjetnik ih je izradio od inertnih PH neutralnih materijala, u nadi da će podvodna šuma postati dom mnogim morskim stanovnicima.

Pogledajte video prvog podvodnog muzeja

MUSAN je otvoren za posjetitelje svaki dan od 9 do 18 sati, ulaz se zasad ne plaća, no plaća se usluga jednog od ronilačkih centara bez čije obuke i pratnje ne možete u muzej. Cijena ronilačkih tečajeva kreće se od 20 do 60 eura.