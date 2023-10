VIDEO Žena je zaboravljivog supruga preko radija podsjetila što mora napraviti taj dan

Jedna slušateljica bravo! radija, po naglasku bi se moglo reći da je iz Splita ili okolice, prije nekoliko se dana dosjetila ideje kako svog zaboravljivog supruga podsjetiti da ode na HZZO i obavi što treba, prenosi Dubrovački vjesnik.

Slušateljica, koja se predstavila kao Ana, voditelje na radiju telefonski je zamolila da prenesu poruku njezinom suprugu Anti. Naime, Anti je to bio zadnji dan za odnijeti potrebnu dokumentaciju, pa ga je supruga odlučila podsjetiti putem radija.

Zabavni video poziva na TikToku bravo! radija ima već gotovo 370 tisuća pregleda.

POGLEDAJTE VIDEO:

Rekla je kako mu već neko vrijeme napominje da iz firme podigne papire za HZZO ne bi li mogao ići na roditeljski dopust, a Ante to još nije učinio.

Voditelji Dora Srdar, Marko Bratoš i Hrvoje Kečkeš bili su oduševljeni njenim pozivom pa su potom nazvali i Antu.

- Ajme meni, svaka joj čast, rekla mi je to tristo puta. Jeb..., aj jel možete vi njoj javit da oću - kazao je Ante i dodao kako će se i on sjetiti što to Ana nije napravila da i on nju podsjeti putem radija, ali se ničega nije dosjetio.