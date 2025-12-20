FOTO Lina ne voli odjeću, čak joj je i bikini ponekad previše: 'Obožavam hodati okolo gola'

Ja vam u principu živim u bikiniju, poručuje sa svojeg Instagram profila američka manekenka i influencerica Lyna Perez, zvana Lina. Ali da se nju pita, da je to društveno prihvatljivo, ova dama bi najrađe cijelo vrijeme bila gola. 'Obožavam hodati okolo gola. Tad se ja osjećam kao ja', poručuje u svojim objavama...
Lyna Perez jedna je od prepoznatljivijih influencerica i modela koji su karijeru izgradili prvenstveno putem društvenih mreža.
| Foto: L. Perez/Instagram
Lyna Perez jedna je od prepoznatljivijih influencerica i modela koji su karijeru izgradili prvenstveno putem društvenih mreža. |
Foto: L. Perez/Instagram
Lyna Perez jedna je od prepoznatljivijih influencerica i modela koji su karijeru izgradili prvenstveno putem društvenih mreža.
| Foto: L. Perez/Instagram
Tijekom karijere, Perez je surađivala s brojnim modnim i lifestyle brendovima, osobito u segmentima kupaćih kostima, fitnessa i kozmetike.
| Foto: L. Perez/Instagram
"Ja vam u principu živim u bikiniju, poručuje sa svojeg Instagram profila američka manekenka i influencerica Lyna Perez", zvana Lina.
| Foto: L. Perez/Twitter
Ali da se nju pita, da je to društveno prihvatljivo, ova dama bi najrađe cijelo vrijeme bila gola. 'Obožavam hodati okolo gola. Tad se ja osjećam kao ja', poručuje u svojim objavama...
| Foto: L. Perez/Instagram
Publika Lyne Perez često ističe njezinu dosljednost i jasno definiranu estetiku, ali i osjećaj da "znaju tko je ona", što je iznimno važno u svijetu influencera gdje je autentičnost jedna od najtraženijih vrijednosti.
| Foto: L. Perez/Instagram
Foto L. Perez/Instagram
Foto L. Perez/Instagram
Foto L. Perez/Instagram
Foto L. Perez/Instagram
Foto L. Perez/Instagram
Foto L. Perez/Instagram
Foto L. Perez/Instagram
Foto L. Perez/Instagram
Foto L. Perez/Instagram
Foto L. Perez/Instagram
Foto L. Perez/Instagram
Foto L. Perez/Instagram
Foto L. Perez/Instagram
Foto L. Perez/Instagram
Foto L. Perez/Twitter