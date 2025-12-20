Obavijesti

Galerija

Komentari 0
INSTAGRAM SENZACIJA

FOTO Lina ne voli odjeću, čak joj je i bikini ponekad previše: 'Obožavam hodati okolo gola'

Ja vam u principu živim u bikiniju, poručuje sa svojeg Instagram profila američka manekenka i influencerica Lyna Perez, zvana Lina. Ali da se nju pita, da je to društveno prihvatljivo, ova dama bi najrađe cijelo vrijeme bila gola. 'Obožavam hodati okolo gola. Tad se ja osjećam kao ja', poručuje u svojim objavama...
FOTO Lina ne voli odjeću, čak joj je i bikini ponekad previše: 'Obožavam hodati okolo gola'
Lyna Perez jedna je od prepoznatljivijih influencerica i modela koji su karijeru izgradili prvenstveno putem društvenih mreža. | Foto: L. Perez/Instagram
1/21
Lyna Perez jedna je od prepoznatljivijih influencerica i modela koji su karijeru izgradili prvenstveno putem društvenih mreža. | Foto: L. Perez/Instagram
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025