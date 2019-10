Vječni misterij: Pronađen je mrtav, s porukom 'Gotovo je'

Čovjek s fotografije jedan od od najpoznatijih ljudi u povijesti Australije. Jedini razlog zašto je to tako je to što zapravo nitko ne zna tko je on bio ili kako je i zašto umro.

No, to bi se uskoro konačno možda moglo promijeniti. Naime, kako javljaju australski mediji, australske su vlasti odobrile ekshumaciju tijela 'muškarca iz Somertona'.

U studenom 1948. godine slučajni su prolaznici u 6:30 sati ujutro na plaži Somerton pronašli tijelo čovjeka naslonjenog na zid. Nije pokazivao nikakve znakove života, a kada se policija pojavila na licu mjesta, shvatili su da uz sebe nema baš ni jedan identifikacijski dokument, piše Io9.com.

Na njegovoj odjeći nije bilo čak ni etiketa, a kasnije je utvrđeno da je svaki odjevni predmet proizveden u SAD-u. Na desnom dijelu ovratnika stajala je napola popušena cigareta.

U njegovim džepovima bilo je nekoliko sasvim običnih stvari: neiskorištena karta za vlak do Henley Beacha, iskorištena autobusna karta iz gradića blizu Adelaidea, aluminijski češalj, poluprazna kutija žvakaćih guma, cigarete i - šibice.

Detaljnijom istragom utvrđeno je da je čovjek imao tajni pretinac u hlačama. U njemu je bio komad papira istrgnut s posljednje stranice knjige perzijske poezije ' The Rubaiyat of Omar Khayyam '. Na komadu papira olovkom su bile ispisane dvije riječi: ' Tamam Shud '.

'Okončano je'.

Bio je to najvažniji i zapravo jedini dokaz u slučaju. Policija se stoga bacila na potragu za knjigom iz koje je papir istrgnut. Nekoliko dana kasnije javio se čovjek koji je ujutro na dan ubojstva na stražnjem sjedalu automobila našao knjigu. Kroz noć je naime sasvim slučajno ostavio blago spušten prozor i netko ju je ubacio unutra.

I da, dobro ste pogodili - iz knjige je istrgnut dio posljednje stranice. Osim toga, u njoj je pronađen i papirić sa šifrom ispisanom običnom olovkom. Od pet redaka naizgled nasumično ispisanih slova jedan je bio prekrižen, a tu je bio i broj telefona kojeg nije bilo u telefonskom imeniku.

Nepoznati broj telefona i medicinska sestra

No, policija je uspjela utvrditi da se radi o broju Jessice Thompson , medicinske sestre čija je kuća stajala doslovno nekoliko metara od mjesta na kojem je pronađen misteriozni čovjek.

Ona je tvrdila kako nikada nije vidjela žrtvu, a neki su svjedoci rekli kako su ga vidjeli na njenom pragu dan ranije. S obzirom da mu nije otvorila vrata, čovjek se okrenuo i zaputio se prema plaži. Nakon detaljnog ispitivanja, policija od medicinske sestre nije uspjela izvući ništa previše korisno pa je već nakon nekoliko dana prekrižena s liste osumnjičenih.

Autopsija je pokazala kako je čovjek pronađen na plaži bio izvrsnog zdravlja i u jako dobroj tjelesnoj kondiciji. Policija je stoga posumnjala da je otrovan, no testovi su to opovrgnuli. Ukoliko je ipak umro od trovanja, bio je to otrov koji tada nije bio poznat stručnjacima u Australiji.

Sovjetski špijun?!

Iako slabašni, dokazi su upućivali na to da je čovjek s plaže u Somertonu bio - sovjetski špijun. Policija je posumnjala da je i Jessica bila špijunka, no za to su im nedostajali bilo kakvi konkretni dokazi.

Godinama kasnije, kada je Jessica umrla, policiji se javila njena kći Kate te im priznala kako je njena majka tečno govorila ruski. Nije imala dokaza kojima bi potvrdila da je bila ruska špijunka, no rekla je kako je upravo na to sumnjala od malih nogu. Rekla im je također kako je njena majka poznavala mrtvaca s plaže te kako je s njim bila i u vezi. I ne samo to, vjerovala je kako je njen polubrat dijete misterioznog čovjeka.

Vlasti su godinama, sve dosad, odbijale dopustiti ekshumaciju posmrtnih ostataka kako bi se napravio DNA test. Misterij je tako i dalje ostao - misterij, a odgovori se nalaze nekoliko metara pod zemljom, s tijelima misterioznog čovjeka s plaže Somerton i Jessice Thompson. Njihove tajne možda će napokon biti razotkrivene.