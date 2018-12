Vojnici se mogu - seksati! Nisu se smjeli čak ni drpati ni trljati

Američki vojnici koji se trenutno nalaze u njemačkoj vojarni u Grafenwoehru uzdahnuli su s olakšanjem kada su ovog tjedna saznali da se opet mogu seksati bez straha da će završiti na vojnom sudu, javlja RT. Naime, naredba o prisilnom celibatu za cijeli vod je povučena.

Vjerojatno su američki zapovjednici razmišljali na način da je čisti um najbolji put za čistu bazu, te su 17. prosinca donijeli neobičnu naredbu o zabrani svih seksualnih aktivnosti, te da se vojnici trebaju fokusirati na čišćenje vojarne i pripremati se za povratak u matičnu vojnu bazu u Fort Hoodu u Texasu.

Foto: Armin Weigel/DPA/PIXSELL

U takvim uvjetima, seks bi im, vjerojatno, bio mrvicu preveliki ometajući faktor.

Uz to, naredba je bila nevjerojatno detaljna u specifikaciji zabranjenih seksualnih aktivnosti, te se čak navelo da je zabranjeno i 'trljanje, drpanje' pa čak i ljubljenje, ali i maženje.

Dopis koji je procurio na Twitter, zahvaljujući korisniku USArmyWTF, pažljivo navodi sve moguće kombinacije seksualnog odnosa, kao da mora zadovoljiti neki perverzni ispit s mogućnošću više odgovora.

Uvjerite se sami:

Foto: Twitter

No sex for you! #usawtfm pic.twitter.com/v7xl70BJH7