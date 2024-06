Vojska je 80-ih pokušala srušiti NLO iznad Zagreba: 'Dva puta smo ga naciljali, no odskočio je'

Pratili smo neidentificirani leteći objekt na zagrebačkom području. Digla se uzbuna i nas 100 je izašlo u noći van i gledalo neobično svjetlo na nebu.

Ispričao nam je to jedan Hrvat koji je sredinom 80-ih godina služio kao časnik u protuzračnoj obrani Jugoslavenske narodne armije (JNA). Bio je to misterij koji mu i dan danas ne da spavati, jer nitko od svjedoka iz vojske nikad nije dobilo odgovor što se te noći zbivalo na nebu iznad Hrvatske.

- Prvi nam je za neobično svjetlo javio vojnik koji je bio na straži. Alarmirali su nas sirenom, morali smo u nekoliko minuta biti spremni za djelovanje. Radio je radar P18, a mi smo potvrdili viđenje ciljničkim radarom raketnog sustava Volhov. Sve sam potom gledao na ekranu. Išao je prema Zagrebu. Bili smo ga spremni gađati - ispričao nam je časnik tu zataškanu priču te zamolio za anonimnost. Iako je prošlo gotovo 40 godina, obavještajne službe trudile su se tada da nitko od više od stotinu ljudi o tome nikad ne priča.

Foto: Charly Whisky/Wikipedia

- Raketni sustav Volhov koji je bio raspoređen za obranu Zagreba. Bio sam za ciljničkim radarom i uspjeli smo ga poklopiti dva puta. To što smo ga vidjeli na radaru samo je značilo da je NLO bio izgrađen od neke vrste metala. No svaki put kad bi ga ulovili, on bi doslovno odskočio - ispričao je svjedok i dodao kako je to mogao napraviti ili zbog velike brzine ili zbog neke napredne, tada neviđene, stealth tehnologije.

Reagirao na oružje

- Svaki put kad bi ga naciljali, njemu kao da se upalio alarm. Odskočio je od markera i bježao je. To je sve trajalo 15 do 20 minuta. Ljudi vani su gledali u tu svjetlost. Ne bih znao reći kakvog je oblika bilo. Svakako je nadilazilo i granice današnje tehnologije - priča časnik koji bi mogućnosti NLO-a usporedio s današnjim američkim borbenim zrakoplovom F-35, samo višestruko bržim.

- U jednom trenutku NLO je samo nestao u bespućima neba. Mi smo sve to dokumentirali, svaki tren borbenog manevra, no idućeg dana su u vojarnu stigli tzv. bezbednjaci i doslovno istrgnuli stranicu. Pazite, ti dokumenti su bili označeni. Svaka stranica je bila označena i pečatirana upravo da se to ne dogodi, da netko nešto zataška, a oni su jednostavno to istrgnuli i otišli - priča nam svjedok.

Foto: Billyhill/Wikipedia

Svima su zabranili pričati o incidentu, no on je bio glavna tema u kantini, kao i tijekom susreta s drugim vojnicima u tadašnjoj Jugoslaviji.

- Nije im uspjelo. Otišli bi ljudi u kafić van vojarne i nakon dvije rakije svatko je doznao za tu priču - prisjetio se časnik.

Balon od 60 metara

Imali su još jedan takav susret par godina kasnije, no on se zbio tijekom dana. Tada se radilo o talijanskom špijunskom balonu, koji je putovao jako sporo.

- Mi smo ga jasno gledali dalekozorom, smijali se i pratili ga. On je možda izgledao malo, no u presjeku je imao 60 metara. Digla je JNA MiG-ove iz Bihaća i tek se uz njega vidjelo koliko su ti naši avioni bili mali - prisjetio se vojnik druge uzbune. Nakon što je preletio Hrvatsku, ušao je u zračni prostor BiH i prošao cijelu zemlju.

- Dežurni dvojac skinuo ga je tek iznad Srbije. Možete si misliti koliko je vrhu vlasti tada trebalo za takvu odluku - zaključio je svjedok priču.

Lovili ga i iznad Dubrovnika

Gotovo jednako iskustvo s NLO-om imao je pilot, brigadir Milan Maček, kasnije prvi zamjenik Zapovjedništva HRZ-a Imre Agotića.

On je sedamdesetih godina prošlog stoljeća bio na službi u Podgorici, prvi je pilot s ovih naših prostora koji je imao susret s NLO–om u zraku.

Kako je pričao za Večernji list, to se zbilo jedne tople i vedre večeri u rujnu 1974. u zraku iznad Crne Gore i juga Hrvatske, kada je Maček u školskom avionu "jastreb" bio na redovitom zadatku izviđanja tog dijela zračnog prostora. NLO u obliku lopte koji je na 4000 metara u zraku gotovo petnaestak minuta imao u svome vidnom polju ni jednog mu trenutka nije dopustio da mu se približi kako bi na njega mogao pucati iz avionske strojnice ili na njega poslati raketu.

- Imao sam zapovijed da ga, ako se ne identificira ili ne uspostavi bilo kakav miroljubivi kontakt, oborim. No, i da sam bio u prilici, ne znam kako bih to učinio jer sam letio u inferiornom tipu aviona – školskom "jastrebu" koji je mogao postići maksimalnu brzinu od 700 kilometara na sat, a od oružja sam imao strojnicu i raketu - ispričao je Maček 2012.

Svemu je svjedočio i drugi pilot Zvonko Jurjević, koji je bio u drugom avionu.

- Čim sam uočio taj osvijetljeni objekt, pozvao sam ga i rekao mu što sam vidio. On mi je potvrdio da vidi što i ja, ali je dodao da se mora prizemljiti jer ostaje bez goriva. NLO se kretao nepromjenjivom brzinom i smjerom prema jugozapada. Mijenjao je boje – iz purpurno-crvene u žutu, pa narančastu, a onda bijelu. Mijenjao je i svoj promjer. Nisam mogao utvrditi koliko je velik jer nisam imao nikakvu referentnu točku i vrijednost s pomoću koje bih mogao odrediti koliko je približno velik. Imao sam uključen nišan, ali ni uz vrijednost kuta nisam mogao odrediti njegovu veličinu niti na kolikoj se udaljenosti nalazi. Bez radara nisam mogao odrediti nalazi li se unutar radarskog dometa. Stalno se kretao lijevo-desno, gore-dolje, mijenjao je boje, mijenjao dimenziju, zaustavljao se i onda brzo mijenjao smjer. U jednom bi trenutku nestao. Bio sam zbunjen, nisam mogao vjerovati da postoji nešto takvo što bi mene, koji sam iza sebe imao osam godina letačkog iskustva, moglo zbuniti i dovesti u očajnu situaciju - pričao je Maček.

Poslali MiG-ove

Pokušao ga je uloviti, no nije uspio. Letjelica je bila tehnološki prenapredna.

- Pokušao sam dostići graničnu brzinu avionom od 800 kilometara, ali moj se "jastreb" počeo tresti. Shvatio sam da je to neka igra u kojoj sam se našao i koju jednostavno ne mogu slijediti. Možda netko nada mnom pokazuje moć i onda sam, jer sam i s gorivom bio pri kraju, javio da ne mogu ništa napraviti i vratio se u bazu - ispričao je Maček.

Zbog ovog susreta tadašnja JNA je u Podgoricu prerasporedila šest MiG-ova. I oni su imali sličan susret s NLO-om.

- U idućih sedam dana jedan je MiG–21 ostvario kontakt s tim objektom, ali ja vam ne mogu potvrditi kakvog je karaktera bio taj kontakt. Znam da je dobio zapovijed da lansira vođene rakete zrak–zrak, ali je u proceduri lansiranja raketa nestao kontakt s tim NLO–om, cilj se izgubio i taj je objekt nestao bez traga - kaže Milan Maček ističući kako se taj NLO više nije pojavljivao.