Za jednu kreaciju od 'legića' potrebno je i nekoliko mjeseci

POGLEDAJTE VIDEO:

Prva međunarodna LEGO izložba u Svetom Ivanu Zelini: Raznolike kreacije izrađene od više od 200.000 legića Reporterka: Nikol Zagorac Posted by 24sata on Saturday, 24 March 2018

Ja sam napravio model sela koji prikazuje život u srednjem vijeku. Na njemu sam radio pola godine. Tu uključujem osmišljavanje ideje, nabavku legića i samo slaganje. Napravio sam je od 10.000 kockica. Rekao nam je to Deni Jelinčić, strastveni zaljubljenik u legiće i član kluba Kockice.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Sa svojim prijateljima iz kluba organizirao je ovog vikenda međunarodnu Lego izložbu u Svetom Ivanu Zelini. Prva je to izložba u Hrvatskoj, na kojoj sudjeluje više od 70 Lego entuzijasta iz cijelog svijeta. Izložba je otvorena još u nedjelju do 18 sati. Osim što možete pogledati impresivne kreacije, od onih velebnih do minijaturnih, kao i naučiti razne tehnike slaganja, oni najmlađi mogu složiti i nešto svoje. Ovdje ćete tako naći svjetske trgove, hrvatske građevine, popularne likove iz “Ratova zvijezda”, NinjaGo, aute, rakete, prikaze bitaka...

POGLEDAJTE GALERIJU:

- Najvažnija je domišljatost, a najveći je izazov napraviti nešto novo, što još nitko nije - kaže Jelinčić. A mašte i originalnosti nije nedostajalo.