Zaboravljeni slučaj smrti na otoku orgija u susjedstvu: Ženi je dovodio mlade i siromašne...

Otočić Zannone u susjednoj Italiji jedno je od onih mjesta na kojima bi mnogi voljeli ljetovati. Smješten je sa zapadne strane talijanske 'čizme' u Tirenskom moru i površinom je velik jedva jedan četvorni kilometar. S istočne strane od talijanskog najbližeg kopna udaljen je kojih 30-ak kilometara i smješten je kojih 100-tinjak kilometara jugozapadno od rimskog aerodroma Fiumicino. S druge strane prvi susjedni otok je naseljeni Ponza, prenosio je ranije Express.



Na vrhu jednog brežuljka i danas su vidljive ruševine benediktinskog samostana izgrađenog još u 13. stoljeću, a na ruševinama je naknadno, u 20. stoljeću, ilegalno izgrađen ljetnikovac kojeg je koristio, markiz Casati Stampa i njegova supruga Anna Fallarino. Kako je 2019. pisao CNN, Zannone je stoga čudesna kombinacija svetog i dekadentnog.

Veza između potomka jedne od najstarijih milanskih aristokratskih obitelji i glumice, počela je 1958. godine u Cannesu. Ona je već bila udana za inženjera Giuseppea 'Peppina' Drommija, ali je brak okončan sudskim razvodom, a markiz je platio njezinu slobodu s milijardu lira. Vjenčali su se 1959. i građanski i crkveno, ali kako se saznalo, na medenom mjesecu Casati je svojoj supruzi priznao svoje seksualne sklonosti.

Kupala se gola i uživala uz mlađahne muškarce

Gosti i domaćini tamo bi se odali užicima opijeni velikim količinama alkohola, a vjerojatno i drugih opijata. Prema svjedočenjima upućenih, tijekom radova na održavanju, lokalne vlasti pronašle su hrpe razbijenih boca i krhotina stakla. Dok bi njezin suprug lovio muflone po stjenovitim obroncima otoka, Anna bi slobodno vrijeme provodila kupajući se gola u bazenu ili izležavajući se na skrovitim plažama u društvu mlađahnih muškaraca, pisao je Express.





"Svi smo znali što se tamo događa. Zannone smo zvali 'otočićem seksualnih zabava, ali tada nitko nije htio o tome zucnuti ni riječ. Bila je to Pulcinelina tajna. Svi su sve znali, ali su se pravili ludi“, kaže turistički vodič Riccardo Peci, s Ponze. Za razliku od markiza Casatija, Anna Fallarino rođena 1929. godine u siromašnoj obitelji u Amorosiju pokraj Napulja. Otac joj je bio djelatnik u državnoj službi, a majka domaćica. Nakon Drugog svjetskog rata napustili su rodno mjesto jer je gradić poharala poplava. Anna se odselila u Rim i postala starleta.

Pedesetih godina prošlog stoljeća u tom se gradu počela ubrzano razvijati filmska industrija i atraktivna Anna je dobila manju ulogu u 'Toto i Tarzan', ali se ubrzo udala za bogatog Drommija preko kojeg su joj se otvorila vrata u visoko društvo, pa je tako i upoznala svog budućeg supruga. Markiz Casati bio je uvjeren da je ljubav između njega i Anne vječna, a brak je bio idiličan punih 11 godina, sve dok se u njihovom životu nije pojavio 25-godišnji Massimo Minorenti. Mladi i ljepuškasti student politologije bio je već poznat u talijanskom visokom društvu kao žigolo koji se često družio sa starim dobrostojećim damama. Kako se pokazalo uskoro, postao je fatalan i za Annu. A to je bilo nešto što Casati nije mogao podnijeti. O tome svjedoče Casatijevi zapisi u kojima je potanko opisivao svoje kandaulističke strasti.

Sve dok je on bio u blizini i kontrolirao situaciju, Anna je mogla voditi ljubav s drugim muškarcima, ali ne i njemu iza leđa jer je to smatrao izdajom. A upravo se to dogodilo u srpnju 1970. Markiz je shvatio da je Anna zaljubljena u Minorentija i zapisao je: „... to je prvi put da me supruga izdaje svojim srcem… no vjerujem da će proći...“ Ali nije prošlo. U svojem dnevniku, kako se kasnije saznalo, već 7. srpnja 1970. je zapisao da je 'Anna najveće razočaranje u mom životu, volio bih da sam mrtav, pokopan. Kako je odvratno, sablasno, bolesno što mi je Anna učinila. Mislio sam da smo jedini par koji je stvarno povezan i umjesto toga…“

A onda je Casati jednog dana potkraj kolovoza, kao i obično otišao u višednevni lov. Jedne noći nije mogao zaspati opsjedan sumnjama da je Minorenti s njegovom suprugom. Nazvao je telefonom Annu u Rim i u sitnim noćnim satima slušalicu je podignuo Minorenti. Casati je prekinuo liniju, a zatim ponovno nazvao, a ovaj se put javila Anna. Poludio je od ljubomore. Odjurio je kući i 30. kolovoza 1970. Italiju će potresti jedan od najvećih skandala u povijesti te zemlje. Iz pištolja Browning s tri je hica upucao svoju suprugu, a s dva njezinog mladog ljubavnika. Posljednji metak sačuvao je za sebe.





Policija nije odmah uspjela shvatiti o čemu je riječ i bili su uvjereni da su to učinili provalnici ili da je za smrt kriv Massimo Minorenti. No kad su počeli čitati dnevnike, složili su mozaik. Među ostalim, pronašli su i album uvezen u zeleni saten, s više od 1500 golišavih Anninih fotografija koje je tijekom braka snimio Casati.



Psiholozi su kasnije objašnjavali da je Casati vjerojatno bio impotentan, a ne isključuju ni mogućnost da je imao homoseksualnih sklonosti. Ljubomora ga je natjerala na suludi čin. Anna i Minorenti pokušali su se zakloniti stolićem, no već prvi metak ispaljen u Annu bio je smrtonosan. Casati je pokopan uz svoju prvu suprugu, a veliki dio svog nasljedstva ostavio je kćeri iz tog braka. Obitelj Anne Fallarino također je naslijedila dio markizovog bogatstva jer joj je Casati namijenio 100 milijuna lira.



Otočić Zannone danas je pod talijanskim uredom koji brine o šumama, a naseljavaju ga jedino mufloni. Pristup otoku dopušten je samo promatračima ptica i lovcima koji uz posebne dozvole mogu tamo ostati i prenoćiti. Turistima su dopušteni samo posjeti organiziranim prijevozom, a šetnja otočićem dovest će ih i do vile u kojoj su se nekoć odvijale orgije koje su završile tragedijom.