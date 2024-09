Zagrepčanin je ženi slao bizarne pakete! Evo što je bilo u njima! 'Ljubavi, celu bih te ispocuclal...'

Općinsko kazneno državno odvjetništvo u Zagrebu podiglo je krajem srpnja optužnicu protiv Zagrepčanina (44). Postoji osnovna sumnja da je od 16. srpnja 2022. do siječnja 2024. uznemiravao njemu nepoznatu ženu i uspostavljao neželjeni kontakt s njom.

Inače, protiv inženjera se već vodi drugi postupak i nalazi se u istražnom zatvoru od 5. siječnja 2024. koji može trajati do 2. lipnja 2025., navode na sudu.

Kako navode u optužnici, učestalo joj je slao poruke neprimjerenog ljubavnog sadržaja te joj na njezinu kućnu adresu u tri navrata poslao tri paketa. U prvom paketu su se nalazili privjesak za ključeve s njezinim imenom, umjetna trava s njezinim imenom, slatkiši, kolači mađarica, dva zvučnika, rječnik talijansko-hrvatski, ogledalce s njezinim imenom, rukavice, šal, Loto ruksak, cvijeće, zlatni sprej, lampice za van, dva keramička tanjura, dvije memorijske kartice, alkoholno piće Antique s dvije čaše, vatromet, tava, prskalice, knjiga o pčelarstvu, aparat za kokice, vino Rose, svijeće, mali masažer.

U drugom paketu nalazio se električni radio marke Panasonic, a zatim je poslao i treći paket u kojem su se nalazili velika bilježnica, licitarska srca, ženski sat, novčanica od pet eura, slatkiši, a sve je bilo pošpricano parfemom. Time je kod žene izazvao osjećaj tjeskobe i straha za vlastitu sigurnost.

Time je počinio kazneno djelo protiv osobne slobode - nametljivim ponašanjem. Predlažu da sud okrivljeniku za počinjenje kaznenog djela nametljivog ponašanja izrekne kaznu zatvora u trajanju od sedam mjeseci.

U svojoj obrani okrivljenik je naveo da se oštećenoj počeo javljati jer mu je bila lijepa, a trebala mu je ženska nježnost i utjeha zbog odnosa s bratom i majkom.

- Nisam imao nikakvih loših namjera, sve je bilo nevino i iskreno s moje strane. Sve što sam joj poslao bilo je od srca. Rekao sam joj ako joj ne paše da mi to kaže, no ona mi nikada nije htjela ništa reći. Sada kada me prijavila može mi slobodno vratiti natrag sve ono što sam joj poslao - rekao je muškarac.

Negira da ju je ikada zvao ili uhodio.

Navodi kako ju nije nikada upoznao već ju je vidio na Facebooku, te ju nije niti imao namjeru ikada vidjeti osim ako ona za to ne pokaže interes. Navodi kako nije bio siguran niti šalje li to zaista njoj.

Žena je na sudu navela kako je početkom 2024. zaprimila SMS poruku s njoj nepoznatog broja, a potom svakodnevno zaprima SMS poruke u kojima nepoznata osoba traži da se nađu, dopisuju, budu zajedno...

Navela je kako joj u porukama muškarac nije nikada prijetio, dolazio na njezinu adresu stanovanja, niti je pratio, no da je naporan te ju uznemirava neželjenim porukama. Kao i paketima.

Navodi kako su ju zaprimljene poruke uznemiravale, jer sadržaj nije bio 'normalan'. Ovo su neke od njih.

'Bože kako si lepa ljubavi jaaaaao...', 'Aposolutno celotnu bih te, u jednom komadu i u jednom potezu ispocuclavao…', 'Jako te volim macice mazasta. Zaljubio sam se u tebe. Beznadno…', 'Loži me spoznaja kaj celog života prolaziš istim cestama kao i ja...'.