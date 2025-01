Zagrepčanka u šoku: Već mjesec dana mi je najmodavka u stanu! Savjeti pljušte: Što je s glavom?

U grupi na Facebooku, zagrebačkog kvarta Gajnice, osvanula je zanimljiva objava. Žena se anonimno potužila na svoju najmodavku.

- Voljela bih čuti vaš savjet. Dakle najmodavka mi je već bila u stanu skoro cijeli mjesec radi “svojih obaveza”. Inače živi izvan Hrvatske. I sad bi navodno opet došla boraviti u stan u kojem sam. Što mi je činiti? Ne mogu to više podnijeti. S djecom sam u njezinom stanu i stvarno i održavam stan i plaćam sve na vrijeme… njezin izgovor je taj da je njen stan i da ima pravo koliko ona hoće i kad hoće ako treba nešto obaviti…znam što mi je činiti, ali bih voljela čuti i vas - napisala je žena.

Nanizalo se više od 100 komentara.

- Nije u redu. Ako ste uredan najmoprimac, dužna je poštivati vašu privatnost, vaš mir i nikako ga remetiti. Ako je ovo i planirala u samom startu bila vam je dužna tada prilikom sklapanja ugovora o najmu i tu stavku naglasiti. Osim, ako vas nema na 'crno'. To je protuzakonito - napisala joj je jedna korisnica Facebooka. Druga ju je pitala ima li ugovor.

- Imate ugovor? Ako imate tamo bi trebalo pisati kada ona može doći i provjeriti je li sve u redu (mjesečno, kvartalno itd). Nikako nije u redu da dolazi boraviti u stanu koji je iznajmila vama na korištenje. Možete probati tražiti umanjenje stanarine, ili joj čak zaprijetiti poreznom ako nemate ugovor, znači da ne prijavljuje porez. Ali rekla bih nažalost da ipak potražite novi stan - napisala je žena.

- Ako je iznajmila stan, onda ga je iznajmila. Stan je sada dan vama na korištenje, a ne njoj. Neka otkaže najam ako želi boraviti u stanu. Ovo nema nikakvog smisla kaj radi. Ili vi otkažite i tražite drugi - savjetovao joj je muškarac iz Facebook grupe.

Neki su bili i malo 'stroži'.

- Ne znam što je s tvojom glavom ženo bez uvrede? Plaćaš uredno stanarinu i režije, imaš ugovor .Ti se povučeš u sobu dok ona landra po stanu. Dozvoli joj da dođe dva dana i pozovi svoje prije ili djeca nek pozovu prijatelje nek viču i ciče i njoj dami reci da se povuče u sobu. Ili da se tušne i nestane do mraka, a onda da se tiho uvuče u sobu bez da ti remeti mir. Ja ih imam pet obitelji u pet stanova. Dvije godine nije mi palo ma pamet ući im u stan osim kad me pozovu na kavu, a to je vrlo rijetko. Bila ti je cijeli mjesec... upitaj je koliko da joj umanjiš uplatu jer ti je bila cimerica. Ukoliko počnu hvalospjevi ja ovo, ja ono, potraži mir kod nekog drugog najmodavca. Sretno - bila je stroga jedna žena.

Što vi mislite o ovom slučaju? Pišite u komentarima...