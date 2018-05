Zajedno teže 350 kg: 'Ni jedan taksist nas više ne želi voziti'

Ljutiti par iz Birminghama čija zajednička težina iznosi impozantnih 350 kilograma našla se na crnoj listi taksi tvrtke koja im je odlučila uskratiti svoje usluge. Navodno zato jer je mladić Marcus Edwards (29) svojom težinom od oko 230 kg slomio ovjes na dva različita taksija.

Par je nazvao taksi, no iz službe pozivnog centra Centrex Cars dobili su informaciju da nema slobodnih vozila. To im je bilo čudno pa su sljedećeg dana odlučili provjeriti o čemu se radi. Tada su ih obavijestili da im ubuduće ne mogu pružiti uslugu prijevoza jer je mladić svojom težinom oštetio dva njihova vozila, objasnili su za britanski Sun.

Why one taxi firm has BANNED a couple weighing combined 55-stone https://t.co/5sVG04r5ai pic.twitter.com/bknFQjm2uO

Njegova djevojka Taylor Faulkner, koja ima120 kg i kaže da je to zato što boluje od epilepsije, ostala je zapanjena odgovorom iz taksi kompanije, misleći da se šali.

- Ali on je bio ozbiljan, rekao mi je da ubuduće koristimo usluge neke druge taksi kompanije - izjavila je. Par smatra da ih taksi firma diskriminira zbog njihove veličine i zahtijevaju od njih da im nastave pružati uslugu taksi prijevoza.

Par koristi usluge taksi službe Centrex Cars i do četiri puta dnevno jer posjećuju Edwardsovu majku koja živi na oko kilometar i pol udaljenosti od njihove kuće.

Edwardsu je dijagnosticirana pretilost, noge su mu pune celulita, ima problema s tjelesnim tekućinama i krvne ugruške u plućima i srcu. Zgrožen je odlukom tvrtke jer je već proteklih pet godina bio njihova lojalna mušterija koja dnevno potroši na njihove usluge i do 20 funti, piše Sun.

Istaknuo je da kad naručuje taksi, uvijek traži auto s pet sjedala.

- Taylor sjedi naprijed, a ja se raširim otraga na tri sjedala - objasnio je.

Couple weighing combined total of 55 stone claim they were banned from local taxi firm after breaking suspension https://t.co/Dz4VEW2vZA