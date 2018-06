Žedna vjeverica od turista 'nažicala' cijelu bocu vode

Na paklenoj vrućini u Grand Canyonu, snalažljiva vjeverica došla je do vode na pomalo neuobičajen način - zamolila je turiste da joj daju da popije iz njihove boce.

Paul Camps nedavno je s djevojkom posjetio američki nacionalni park Grand Canyon, koji se nalazi u saveznoj državi Arizoni. Dok se par na plus trideset stupnjeva Celzijusa divio ljepotama prirode prišla im je vjeverica i počela se čudno ponašati.

'Pratila nas je u stopu i počela podizati šapice kao da želi da je podignemo. Dao sam curi da pridrži bocu vode da ja pronađem telefon i fotografiram je, a vjeverica se zatim okrenula prema njoj i nastavila podizati šape' - ispričao je Camps.

Hikers stop to give water to this thirsty squirrel in the Grand Canyon: pic.twitter.com/oyI0O0kGje