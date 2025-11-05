Žena primijetila kako se pas ponaša drugačije u šetnji: 'To mi je razotkrilo ovu muževu tajnu!'

Više ne morate brinuti samo hoće li vas djeca odati - sada na popis potencijalnih "izdajnika" morate dodati i svoje kućne ljubimce! Barem je tako u slučaju jednog supruga koji je završio u nemilosti upravo zahvaljujući svom psu. Kako piše Mirror, Dani je bila u šetnji sa svojim voljenim basetom Shilohom kada je primijetila nešto neobično. Tvrdoglavi pas počeo je snažno vući povodac svaki put kada bi prolazili pored jednog te istog mjesta.

Dani (29), primalja koja je trenutno na porodiljnom dopustu s bebom Aubrey, svakodnevno šeće trogodišnjeg Shiloha. Upravo je ta rutina razotkrila "malu tajnu" njezinog supruga.

Nakon što se pas danima zaustavljao ispred istih vrata, Dani je napokon zbrojila dva i dva. Nestašni ljubimac vodio ju je ravno do lokalnog puba! Ispostavilo se da je njezin suprug Marc (36), koji se često nudio da sam prošeta Shiloha, redovito svraćao u pub The Heathfield Inn u Exeteru na "jedan brzi Guinness".

Foto: Instagram

No, nije on jedini uživao u tom ritualu. Shiloh je u pubu prava zvijezda - obožava pažnju koju dobiva, a redoviti gosti ga uvijek počaste i pokojom psećom poslasticom.

Srećom, Dani je cijelu situaciju prihvatila s humorom.

"Očito je to bila njihova mala tajna već nekoliko mjeseci", rekla je. "Primijetila sam da Shiloh vuče prema pubu tijekom naših šetnji. U početku sam mislila da je vidio mačku ili nešto slično, ali nakon nekoliko dana zaustavljanja na istom mjestu, shvatila sam o čemu se radi."

Foto: Instagram

"Kada sam se vratila kući, u šali sam rekla suprugu da je razotkriven i da ga je pas odao", priča Dani. "Odmah je znao o čemu govorim i prasnuo je u smijeh."

Dodala je: "Prvo se šalio da nema pojma zašto bi se pas tamo zaustavljao, a onda je priznao da, ako ima posebno težak dan na poslu, izvede Shiloha i skokne u pub na pivo. Shiloh tamo uvijek dobije maženje i poslasticu."

Dani kaže da se zapravo ne ljuti na njega. "Sve dok Shiloh dobije dobru šetnju i dok se Marc vrati kući na vrijeme da pomogne oko kupanja bebe, nemam ništa protiv. Ne ide u pub svaki put kad šeće psa, možda jednom tjedno."

Foto: Instagram

Čini se da nije jedina s ovakvim iskustvom. "Dobila sam nekoliko poruka od žena koje su rekle da su shvatile kako i njihov pas radi istu stvar", otkrila je.

Pas je postao internetska zvijezda

Lokalni stanovnici su Shilohu dali nadimak "Cinker veličine krigle" (Pint-Sized Snitch), a priča je oduševila i korisnike društvenih mreža.

Nakon što je Dani objavila video njihove šetnje, prikupio je više od 100.000 pregleda.

Jedan komentator se našalio: "Nije to pub, to je mjesto gdje se dijele pseći keksići!" Drugi je dodao uz smijeh: "I moj to radi, samo je manje smiješno u 6 ujutro!"