Zgodan zaštitar na aerodromu ubrzao ženska srca! Komentari su urnebesni: Pregledajte me!

Tik Tok nepresušan je izvor zabave, a ovaj put preko 3,5 milijuna pregleda skupio je zgodni zaštitar iz aerodroma u Bostonu. Zgodni, istetovirani muškarac privukao je pažnju nježnijeg spola. Komentari žena ispod videa su urnebesni.

- Zašto ovaj video traje sat vremen?; Uzimam let za Boston, provest ću neki period na aerodromu; Objašnjavam svom suprugu zašto naš let iz Texasa za Californiju mora presjedati u Bostonu; Pita me suprug zašto slušam cijelo vrijeme istu pjesmu; O sveti Isuse, woow; Nisam bila spremna za ovo; Gospodine pretražite me; samo su neki od komentara ispod videa.

Video je skupio preko 17 tisuća komentara, a većinom se radi o ženama. Sudeći prema njima aerodrom u Bostonu idućih bi dana mogao biti prekrcan.