Žica od ljudi da joj kupe stan u Zagrebu: 'Ne želim kredit'

<p>Djevojka iz Zagreba odlučila se na nesvakidašnji potez. Traži pomoć ljudi kako bi kupila stan u metropoli.</p><p>Kao razlog ove pomalo bizarne ideje navodi činjenicu da ne želi cijeli život živjeti s kreditom i dosjetila se da bi joj ljudi trebali skupiti novac da si može kupiti stan za gotovinu.</p><p>Djevojka ističe kako joj je zapravo potrebno da 80.000 ljudi uplati po jedan euro, ili 40.000 ljudi po dva eura. Cilj joj je prikupiti 80.000 eura.</p><p>- Mogli bi tako svi napraviti i pokrenuti neku lavinu pomaganja u kupnji stanova :D Hvala svima! - poručuje 25-godišnjakinja.</p><p>Ukoliko joj želite pomoći, više informacija možete doznati na platformi Go Get Funding gdje se može uplatiti novac.</p><p><a href="https://www.index.hr/magazin/clanak/cura-koja-trazi-donacije-za-stan-govore-mi-da-idem-raditi-radim-no-ne-zelim-kredit/2210266.aspx?fbclid=IwAR2GQE_JKd_JkaPYN9I-dHKpR5kzfROg0WHKGdtdqDrsMA5ee_sDLQU4j4s" target="_blank">Index</a> javlja da je njeno ime Katarina Skrbin.</p><p>- Gledala sam stanove, istraživala uvjete kreditiranja i shvatila koliko je to sve zapravo prenapuhano i skupo. Sjetila sam se crowdfundinga o kojem smo učili na faksu i da ljudi tako skupljaju novce za projekte pa sam išla vidjeti da li postoji kakva stranica da se može financirati i ovako neki 'osobni' projekt i pronašla je - kaže za <a href="https://www.index.hr/magazin/clanak/cura-koja-trazi-donacije-za-stan-govore-mi-da-idem-raditi-radim-no-ne-zelim-kredit/2210266.aspx?fbclid=IwAR2GQE_JKd_JkaPYN9I-dHKpR5kzfROg0WHKGdtdqDrsMA5ee_sDLQU4j4s" target="_blank">Index</a>.</p><p>Dodala je da joj je bilo muka kad je vidjela koliku kamatu treba platiti da si uzme stan i kakve su cijene nekretnina u Zagrebu.</p><p>- Naravno da će uvijek biti loših komentara, ali nađu se i komentari podrške. Jedino mi je žao što ima ljudi koji odmah stvaraju predrasude s komentarima tipa 'pa nek krene raditi'. Radim. Zašto ljudi odmah misle da ne radim? Radila sam kroz cijeli fakultet - nastavlja.</p><p>Trenutno živi u najmu s cimerom, dvije cimerice i dvije mačke. </p><p>U međuvremenu je isplivalo da prodaje kuću preko internetskog oglasnika. Naime, preko iste email adrese preko koje traži novac, prodaje se kuća blizu Siska. Kaže da to nije njena kuća, nego kuća njenog brata....</p>