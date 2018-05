Živio na grbači roditelja: Sudac izbacio sina iz obiteljske kuće!

Sud u New Yorku naredio je 30-godišnjem muškarcu da se iseli iz roditeljskog doma nakon što su ga roditelji mjesecima bezuspješno pokušavali natjerati da napusti obiteljsko gnijezdo.

Na saslušanju u utorak, koje je trajalo tridesetak minuta, sudac Vrhovnog suda Donald Greenwood presudio je u korist već prilično iznerviranih roditelja, Marka i Christine Rotondo.

Par već duže vrijeme pokušava svojeg nezaposlenog sina jedinca Michaela izbaciti iz kuće, jer on uporno odbija plaćati stanarinu ili na bilo koji drugi način doprinositi zajedničkom kućanstvu.

Michael se na sudu pozivao na pravni presedan prema kojem ima pravo na rok od šest mjeseci prije nego što ga roditelji mogu izbaciti. No sudac je odbacio njegovu argumentaciju i kazao da je tražiti dodatnih šest mjeseci za iseljenje 'sumanuto'.

Michael je na to odgovorio da je 'sumanuto' da ga se izbacuje iz kuće.

Michael je zgradu suda napustio bijesan, odbijajući razgovarati s roditeljima. Za medije je izjavio kako smatra da sudac nije dobro proučio predmet, piše CNY Central. Najavio i da će se žaliti na odluku suda.

- Jednostavno sam zgrožen - konstatirao je za Daily Mail, dodajući da ga i neke konzervativne skupine vrijeđaju nazivajući ga 'liberalnim milenijalcem'.

