Znate li koja serija s Netflixa ima najgoru ocjenu ikad? U njoj je i slavna holivudska glumica

Streaming platforma Netflix poznata je po produkciji brojnih hit serija poput 'Stranger Things', 'Squid Game' i 'Orange Is The New Black', međutim njihova dokumentarna drama 'Queen Cleopatra' iz 2023. postavila je neslavni rekord kao najlošije ocijenjena serija u povijesti platforme.

Serija je na recenzijama Rotten Tomatoesa dobila gotovo nemoguće nisku ocjenu od samo 1% od strane publike, što je predstavlja najnižu ocjenu ikada zabilježenu za neku TV seriju. Ni kritičari nisu bili mnogo blaži - njihova prosječna ocjena iznosi tek 13%.

Na IMDB-u serija trenutno ima ocjenu 1.2/10. Svaka epizoda od njih četiri, ocijenjena je s 1.1/10.

Razlozi kontroverze

Glavni razlog tako loših ocjena leži u kontroverznoj odluci da se uloga Kleopatre dodijeli glumici afričkog podrijetla Adele James. Ova odluka izazvala je val negodovanja, posebno u Egiptu, gdje su čak pokrenuti i pravni postupci zbog onoga što smatraju iskrivljavanjem povijesnih činjenica. Pripovjedač u seriji je slavna holivudska glumica Jada Pinkett Smith, supruga glumca Willa Smitha.

Foto: Netflix Promo

Problemi s kvalitetom produkcije

Međutim, casting nije jedini problem serije. Kritičari ističu:

- Površan pristup povijesnoj tematici

- Slabu kvalitetu produkcije

- Dokumentaristički pristup koji više podsjeća na jeftine povijesne rekonstrukcije

Tina Gharvi, kreatorica serije, branila je svoju odluku o castingu riječima: 'Zašto Kleopatra ne bi mogla biti tamnoputa sestra?' No njezini argumenti nisu uspjeli uvjeriti ni publiku ni kritičare u opravdanost ove kreativne odluke.

Foto: Netflix Promo

Utjecaj na streaming industriju

Ovaj neuspjeh dodatno je naglasio sve češće kritike upućene Netflixu zbog pada kvalitete originalnog sadržaja. Serija je, unatoč rekordno lošim ocjenama, ipak uspjela dospjeti na šesto mjesto Netflixove top 10 liste te godine, što mnogi tumače kao dokaz da kontroverza može generirati gledanost, ali ne i kvalitetu.

Foto: Netflix