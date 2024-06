Znate li što je 'točka Nemo'? Izračunao ju je Hrvat koji se nada jednom otploviti ondje...

Oceanski pol nepristupačnosti, poznat i kao točka Nemo, nalazi se na Tihom oceanu. Točne koordinate mu variraju nekoliko metara. no nalazi se na otprilike 48°52.6′S 123°23.6′W i predstavlja mjesto u oceanu koje je najudaljenije od kopna. Ako se pitaju korisnici interneta, ona predstavlja rješenje problema "najdužeg plivanja", odnosno gdje bi, ako bi čovjek pao s broda na moru, bio najdalje od kopna u bilo kojem smjeru.

Otac te točke je inženjer geodezije i programer iz Zagreba Hrvoje Lukatela. Kako bi pronašao tu točku, morao je pronaći tri mjesta, odnosno kopna od kojih je to mjesto najudaljenija točka na moru. Od svakih je ono udaljeno oko 2668 kilometara (1670 milja), a radi se o otočiću Pandora atola otoka Ducie koje se nalazi na sjeveru, Motu Nui (uz Uskršnji otok) na sjeveroistoku i otok Maher (u blizini većeg otoka Siple, kraj obale Zemlje Marie Byrd na Antarktici) na jugu.

Područje je toliko udaljeno od prvog naseljenog područja, da su ljudima koji se ondje zateknu najbliža ljudska bića astronauti na Međunarodnoj svemirskoj postaji kada ona prolazi iznad glave. Oni prolaze na visini od oko 400 kilometara.

Foto: Lukatela.com

- Moja skromna ozloglašenost, takva kakva jest, nije posljedica mog eksperimentiranja s novom metodom numeričkih rješenja diferencijalnih jednadžbi elipsoidne geometrije, već jednog geografskog trivijalnog isječka, onog koji nitko zapravo "ne treba", onaj koji slučajno kruži pop-kulturnim zakutcima i pukotinama interneta. Nemo, Verneov lik, bio je zadivljen što je dane provodio ploveći kroz sedam mora, nikad više ne kročivši nogom na kopno. Ime mi se stoga učinilo prikladnim za onu točku na Svjetskom oceanu koja je najudaljenija od bilo kojeg kopna - ispričao je Lukatela 2015. u intervjuu za bugarski portal Geomedia.

Želi ju jednom posjetiti

Naime, prije nego je došao do te točke razvijao je svoj softverski proizvod Hipparchus Library. Trebao je sadržavati puno računalnog koda i matematičkih funkcija kako bi bio koristan.

- Moji prijatelji su znali da sam uvijek u potrazi za zanimljivim geografskim problemima, onima koji bi se mogli koristiti kao primjeri korištenja Hipparchus Libraryja u razvoju računalnih aplikacija. Prijatelj, računalni programer povezan s Oceanografskom institucijom Woods Hole, čuo je neke oceanografe kako nagađaju o točnoj lokaciji točke na svjetskim oceanima koja je najudaljenija od kopna, i rekao mi je za to. U isto vrijeme, urednik časopisa o otvorenom pristupio je Nicku Chrismanu, u to vrijeme profesoru kartografije i GIS-a na Sveučilištu Washington, s istim pitanjem. Nick mu je pokazao moj put za odgovor. S istim pitanjem, koje mi je stiglo u sandučić e-pošte iz dva smjera otprilike u isto vrijeme, shvatio sam da bi ovaj problem globalne geometrije pružio intrigantnu priču za još jedan primjer programa za korištenje Hipparchus Libraryja . Međutim, za pravog geodeta, problem je bio vrijedan rješavanja s određenom strogošću: maksimalne udaljenosti do najbliže tri kopnene točke morale su se izračunati kao elipsoidne geodetske linije, a ne samo kao sferne aproksimacijske duljine "velikog kruga" - opisao je stručno taj geodet.

Uskoro je izradio i web stranicu s prikazom te točke i svog rješenja, a internet je doslovno eksplodirao.

- Na moje veliko iznenađenje, ovo je odmah privuklo pozornost raznolike gomile internetskih stanovnika: mornara i zaljubljenika u prirodu, kao i mnogih više ili manje "originalnih pojedinaca" koji su, iz vlastitih razloga, bili privučeni idejom biti, makar samo u svojoj mašti, što dalje od ovozemaljske i iritantne stvarnosti naše kolektivne svakodnevice - rekao je Lukatela i dodao kako još nije posjetio taj komadić zemljine kugle.

- Tko zna, možda postoji skiper jedrilice koji se sprema proputovati južnim Pacifikom, tražeći posadu, spremnu za borbu, u nedostatku mladih i jakih, nekoga starog i otpornog. Tko zna - rekao je Lukatela.

Groblje satelita

Inače, točka Nemo je relativno beživotan prostor. Položaj unutar Južnopacifičkog vrtloga blokira prolaz hranjivih tvari do tog mjesta, a budući da je toliko udaljena od kopna, dobiva malo hranjivih tvari iz obalnih voda.

Šire područje tog mjesta naziva se i "grobljem svemirskih letjelica" jer je stotine dotrajalih satelita, svemirskih postaja i drugih letjelica palo ondje nakon ponovnog ulaska u atmosferu. Željeli su tako smanjiti rizik od udara u naseljena mjesta kao i glavne pomorske putove. Prema planovima američke NASA-e, zabilježeno je da se na prostor točke Nemo 2031. sruši i Međunarodna svemirska postaja (ISS).