'Zvijer' u Botaničkom vrtu u Zagrebu: Rascvjetao se divovski lopoč! Uskoro novo iznenađenje

Botanički vrt PMF-a u Zagrebu objavio je na Facebooku prizor koji ih je dočekao nakon noćne smjene. Divovski tropski lopoč (Victoria cruziana), kojeg su nazvali Viktorija, noćas se otvorio i prikazao se bijeli cvijet promjera 25 centimetara.

'Dojurila je gđa Mirna 'iz noćne smjene' s fotografijama novog cvijeta Viktorije koji se noćas otvorio! Ovaj je najveći do sada - promjera većeg od 25 cm - i sada je još sjajno-bijeli. Ostat će otvoren do 10-11 sati (to se ne da predvidjeti!), kad će se zatvoriti i početi 'kuhati', mijenjajući boju do ružičaste. Negdje popodne, oko 16-17 sati (opet: to se ne da predvidjeti!), cvijet bi se mogao ponovo otvoriti, 'na rozu' varijantu...', objavili su iz Botaničkog vrta pa dodali:

'Tako da tko želi, danas do 19 sati stigne se doći pokloniti ovom čudu tropskog svijeta, pradavnoj biljci iz kasne krede (prije oko 75 milijuna godina), kad su po jezerima još gacali dinosauri... Sprema se i novi pupoljak!'

Foto: Botanički vrt PMF-a u Zagrebu/Facebook

