Istražili smo koje aute lopovi najradije kradu. Vozite li neku od ovih marki, njihova ste meta

Najveća noćna mora svakog vozača je da jednog dana došeće do svojeg parkirališnog mjesta i ondje ne zatekne vlastito vozilo. U najboljem je slučaju riječ o tome da ste nepravilno parkirali pa se suočili s posljedicama svojeg nemara, no lako je moguće i to da vam je netko ukrao vozilo. Da je riječ o itekako učestaloj pojavi, dokazuju i najnoviji podaci koje smo na uvid dobili od Ministarstva unutarnjih poslova.

Prošle su godine, primjerice, prijavljene 624 krađe, a tijekom prva tri mjeseca ove godine MUP bilježi već 111 prijava krađa automobila. Dobra je vijest da se svake godine velik dio otuđenih automobila i pronađe, no podaci o tome u kakvom se stanju ta vozila vraćaju njihovim pravim vlasnicima nisu dostupni.

Među lopovima "najbolje kotiraju" vozila marke Volkswagen, a slijede ih vozila francuskih, talijanskih te drugih njemačkih proizvođača. Važno je istaknuti i da je došlo do velike promjene trendova kad su posrijedi krađe. Dok su lopovi do prije koju godinu preferirali nova vozila, danas od krađe sigurni nisu ni stariji i jeftiniji modeli automobila.

A od krađa su još i češće provale u vozila. Znate li da najveći broj njih otpada na takozvane sitne kradljivce, kojima je za taj čin potrebno samo pet sekundi? Međutim, premda apsolutna zaštita od krađe automobila ne postoji, postoje određeni načini (ili njihove kombinacije) koji će lopovima otežati posao, a možda ih u konačnici čak potpuno odvratiti od krađe.

Kako se zaštititi?

Kao prvi i najvažniji način zaštite uvijek se navodi alarm jer je ključno spriječiti da lopov uđe u automobil. Suvremeni CAN alarmi, sustavi koji se priključuju na glavnu elektroničku instalaciju i povezani su s elektroničkom blokadom, mogu se programirati tako da ih ni najvještiji kradljivci neće moći utišati ili će im za to barem trebati mnogo vremena.

Osim toga, sa zaštitarskom kućom možete ugovoriti i satelitsko praćenje automobila, koje će vam, osim kao zaštita od krađe, odlično poslužiti i u slučaju da vašim vozilom upravlja neki novopečeni vozač, kako biste provjerili poštuju li vaša djeca prometne propise i ograničenja brzine.

No da suvremena tehnologija ima svojih boljki kad je riječ o zaštiti od krađe, dokazuje sljedeći podatak. Noviji se automobili, naime, često kradu preko OBD priključka, i to tako da lopovi ponište ili učitaju elektronički kod koji će isključiti alarm ili elektroničke blokade za paljenje i dovod goriva. Rješenje ove situacije može biti ugradnja novog OBD priključka, koji će imati izmijenjen položaj i raspored PIN-ova.

Ublažite financijske posljedice krađe

Dođe li ipak do najgorega, posljednju liniju obrane predstavlja dobra polica osiguranja. KASKO osiguranje vrsta je dobrovoljnog automobilskog osiguranja čija je primarna zadaća ublažiti financijski udarac na vlasnika automobila u slučaju velike ili totalne štete na vozilu, a štetu pokriva čak i u slučajevima u kojima je za nezgodu kriv vlasnik. Još jedna velika prednost ovog tipa osiguranja, zbog koje se za KASKO inače odlučuju mnogi vozači, je i činjenica što ono pokriva i nenadani financijski trošak u slučaju provale u automobil ili njegove krađe.

Osim toga, ova vrsta osiguranja ima čitav niz drugih prednosti, uključujući pokrivanje štete na automobilu vlasnika koji je skrivio prometnu nesreću. To se, naravno, ne odnosi na vozača koji je vozilom upravljao pod utjecajem alkohola ili drugih opijata, bez važeće vozačke dozvole ili uslijeg namjernog izazvanja prometne nezgode.

Cijena opravdava uslugu

Kao i kod obveznog autoosiguranja, cijena police KASKO osiguranja vozila varira budući da se ona određuje i formira prema specifičnim karakteristikama vozila i prema profilu vozača. Ukratko, osiguravajuće društvo cijenu određuje prema vjerojatnosti da će morati isplatiti naknadu u slučaju štetnog događaja, a na to utječu mnogi faktori: starost vozila, njegova marka, snaga i ostale karakteristike. Zatim, važno je ugovara li osiguranje pravna ili fizička osoba, a u obzir se uzimaju dob i iskustvo, ali i eventualna sklonost vozača nezgodama u prošlosti.

Na cijenu KASKO osiguranja utječe i stečeni bonus, a praksa većine osiguravajućih društava je da se za svaku godinu bez štete bonus povećava do maksimalno 50 posto.

Korisnicima ove vrste osiguranja često je neobično da je osnovica za obračun premije KASKO osiguranja nabavna vrijednost vozila, posebno ako osiguravaju automobil star nekoliko godina. Međutim, praksa je takva jer u slučaju štete korisnik dobiva odštetu u vrijednosti novih a ne rabljenih dijelova, dok se svake godine sa starenjem vozila i protokom vremena uračunava i dodatni popust na starost vozila.

Iako će, zbog nedovoljne informiranosti, mnogi vozači opciju KASKO osiguranja odbaciti kao financijski nedostižnu, ako uzmemo u obzir da popravci na pojedinim vozilima mogu dostići i iznose od nekoliko desetaka tisuća kuna, ona je itekako isplativa investicija. Primjerice, za osobni automobil u vrijednosti 150.000 kn, osiguranje policom KASKO osiguranja može se ugovoriti već od 2.500 kn godišnje.

Sudjelovanje osiguranika u naknadi štete

KASKO polica osiguranja gotovo uvijek sadrži franšizu, odnosno sudjelovanje osigurane osobe u naknadi štete, i to u unaprijed definiranom iznosu. Pojednostavljeno rečeno - u slučaju da je ugovorom o osiguranju predviđena franšiza, osiguranik određeni iznos štete snosi samostalno, a pritom se franšizom zapravo definira način na koji će on sudjelovati u podmirenju štete. Drugim riječima, ako ukupna šteta na vozilu iznosi 20.000 kuna, a franšiza je ugovorena na 3000 kuna, osiguravajuće društvo platit će 17.000 kuna, dok će vlasnik morati u trošku sudjelovati s 3000 kuna.

Obavezna franšiza kod većine osiguravajućih društava funkcionira tako što imate pravo na punu isplatu prve štete, ali već kod prijave sljedeće štete dolazi do novčanog partnerstva, pri čemu dio plaća osiguravajuće društvo a dio korisnik police. S koliko će novca korisnik sudjelovati, ovisi o uvjetima osiguravajućeg društva koje je osoba odabrala.

Dobrovoljna franšiza iznos je sudjelovanja u samo jednoj šteti koju osoba može samostalno odabrati prilikom ugovaranja KASKO police. Dobra strana dobrovoljne franšize je i ta što je njena cijena uvijek fiksna. Dakle, dobrovoljna franšiza vrijedi samo za jednu štetu, koju korisnik odabere dok je obvezna franšiza gotovo uvijek dio ugovora.

Osim što franšiza može utjecati na samu visinu premije, ona osiguranika može potaknuti i da bude oprezniji u prometu, odnosno ima i preventivnu ulogu. Naime, osiguranike se sudjelovanjem u podmirivanju dijela štete potiče na ozbiljnost i odgovornost, pa se tako mogu spriječiti i eventualni pokušaji prijevara osiguravajućih kuća, koji u našem društvu nisu rijetki.

Ne samo za nove automobile

Iako je praksa pokazala da se polica KASKO osiguranja najčešće ugovara za nova vozila - što je posve logično jer je popravak novog vozila čak i nakon manje nezgode vrlo izazovno financirati, osiguravajuća društva nude i posebne KASKO police za starije automobile. KASKO, osim šteta nastalih zbog prometne nesreće, pokriva mnoge izvanredne situacije, poput oštećenja nastalih zbog požara, udara groma, eksplozija, elementarnih nepogoda, pada ili udarca nekog predmeta, štete nastale na parkiralištu, zbog odrona stijene, naleta na divljač ili domaće životinje.

KASKO osiguranje moguće je ugovoriti na punu i djelomičnu KASKO policu. Puna KASKO polica nudi pokriće od svih rizika koji uzrokuju oštećenje, uništenje ili nestanak motornog vozila, a djelomična polica nudi različite kombinacije najčešćih rizika koji mogu zadesiti vozilo. Drugim riječima, djelomična KASKO polica pruža pokriće od određenih grupa rizika koji se ugovaraju zasebno, i to uz obavezno autoosiguranje, a moguće ju je ugovoriti i uz punu KASKO policu.

Za bolju informiranost građana

Kako bi bolje i kvalitetnije informirali građane te afirmirali i popularizirali financijsku pismenost građana, društva za osiguranje i Hrvatski ured za osiguranje (HUO) od 2015. godine provode zajednički projekt financijske pismenosti pod nazivom SIGURNIJE SUTRA uz potporu Udruženja osiguravatelja Hrvatske gospodarske komore, a sam projekt kruna je kontinuiranog dugogodišnjeg rada na osvještavanju i edukaciji građana o važnosti financijske pismenosti na području osiguranja.

Zajednički projekt financijske pismenosti provodi se u okviru Nacionalnog strateškog okvira financijske pismenosti potrošača za razdoblje od 2021. do 2026. godine. Više informacija o svemu pronaći možete na službenoj stranici projekta Sigurnije sutra.