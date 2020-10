Kaznena prijava HDZ-a protiv župana i gradonačelnika zbog sumnji u korupciju u Ekoplusu

Predsjednik Kluba vijećnika HDZ-a u skupštini Primorsko-goranske županije podnio je kaznenu prijavu protiv Komadine, Obersnela i niza osoba zbog sumnje u koruptivno poslovanje tvrtke Ekoplus

<p><strong>Dinko Beaković</strong>, predsjednik Kluba HDZ-a u županijskoj skupštini, izvijestio je na tiskovnoj konferenciji da je Županijsko državno odvjetništvo u Rijeci primilo kaznenu prijavu, i da je na nadležnim institucijama da obave svoj posao.</p><p>Osnivači javne tvrtke Ekoplus, koja upravlja Županijskim centrom za gospodarenje otpadom (ŽCGO) Marišćina su Primorsko-goranska županija, Grad Rijeka, Općina Viškovo i K.D. Čistoća d.o.o. Rijeka. </p><p>Uz <strong>Zlatka Komadinu</strong> i <strong>Vojka Obersnela</strong>, HDZ je kazneno prijavio i direktoricu riječkog komunalnog društva Čistoća<strong> Jasnu Kukuljan</strong>, načelnicu Općine Viškovo, na čijem području se nalazi Marišćina, <strong>Sanju Udović</strong>, voditelja projekta ŽCGO <strong>Ljudevita Krpana</strong>, bivšeg predsjednika Uprave Ekoplusa <strong>Miodraga Šarca</strong>, predsjednika Nadzornog odbora Eko plusa <strong>Sanjina Vrankovića</strong> te protiv još četvorice članova tog NO.</p><h2>'Ne podižem kaznenu prijavu da bih nekome napakostio'</h2><p> Beaković kaže kako ih sumnjiči za nekoliko radnji i događanja vezanih uz poslovanje Ekoplusa, odnosno ŽCGO Marišćina, za koje tvrdi da su povezani i čine mrežu koruptivnog djelovanja.</p><p> "Ne podižem kaznenu prijavu da bih nekome napakostio. O ovome smo javno govorili u nekoliko navrata i pružali priliku da isprave nepravilnosti i da se ispričaju za počinjeno, a oni to nisu činili", dodao je Beaković na konferenciji za novinare.</p><p> Među elementima kaznene prijave izdvojio je, kako tvrdi, nezakonito imenovanje Miodraga Šarca za predsjednika Uprave Ekoplusa bez natječaja i protivno aktima tvrtke te odobravanje NO Ekoplusa suradnje s tvrtkom Qfact.</p><p> Kako Beaković navodi, ugovaranjem poslova s Qfactom i njenim sestrinskim tvrtkama za reviziju, savjetovanja, izračune cijena, konzultantske usluge i vještačenja je omogućena imovinska korist Šarcu. Naime, ističe HDZ-ov županijski vijećnik, Šarac je ranije bio član Uprave Qfacta i vlasnički je povezan s njom. </p><p> U kaznenoj prijavi je i sumnja u pogodovanje predsjedniku Uprave Ekoplusa, odlukom da tvrtka od njega preuzima podmirenje nastalih šteta i odgovornost za nepravilnosti te odobravanje Nadzornog odbora rada Ekoplusu s mjesečnim gubitkom od pola milijuna kuna. Tu je i sumnja na nezakonitu i netransparentnu provedbu javne nabave za preuzimanje goriva iz otpada, po kojoj je taj posao dobila tvrtka Sekundar koja nema dozvolu za zbrinjavanje goriva iz otpada te konačno, prikrivanje stvarnih ispitivanja i analize pristutnosti teških metala i štetnih kemijskih spojeva za zdravlje ljudi i okoliš.</p><p> Beaković je naveo da je skupština Ekoplusa, unatoč svemu, Miodraga Šarca nedavno potvrdila kao predsjednika Uprave Ekoplusa u drugom mandatu, a on je dao ostavku nakon samo mjesec dana, kako je naveo, zbog osobnih razloga. </p><p> "Tvrdio je da se politika počela baviti njime. No, postavljen je političkim dekretom i samim time se politika duboko uplela u poslovanje ŽCGO", tvrdi Beaković.</p>