Bolje skrivajte djecu, jer stiže nam Istanbulska konvencija

Netko je u komentarima ispod tekstova o Istanbulskoj konvenciji na portalu 24sata.hr napisao: “Volio bih da mi netko od protivnika objasni što je to rodna ideologija, ako znaju”. Dobar je to komentar, jer velika je vjerojatnost da će vam to malo tko znati objasniti, ali činjenica je da taj termin svako malo ispada iz usta onih koji misle da je Istanbulska konvencija zlo koje će dovesti do pomutnje, kaosa i meteža u hrvatskom društvu.

Upravo tom sintagmom razni nebitni likovi iz nebitnih udruga, koje nećemo ni imenovati, ali zna se o kome je riječ, šire histeriju s porukama koje su pune laži, manipulacija i obmana. Tako smo ovih dana u ruke dobili nekakav letak s gomilom nevjerojatnih neistina u kojem su uspjeli istovariti neviđenu količinu nebuloza zbog kojih bi u normalnoj državi onaj koji širi takve budalaštine trebao i morao završiti na sudu.

Uspjeli su tako nadrobiti kako će zbog Istanbulske konvencije dječaci u hrvatskim vrtićima morati lakirati nokte i oblačiti suknjice te da će se djeci uvesti dani kad će u školu morati doći u odjeći suprotnog spola. Potom navode primjere anonimnih Kanađana i Amerikanaca koji su zbog Istanbulske konvencije valjda skrenuli s pameti. Jedan je tako, kako piše u njihovu fake news letku, prošao stotine operacija kako bi postao izvanzemaljac. Ovakve gluposti bi se posramili i najveći teoretičari zavjera. Zapravo je zabavno kako tim ljudima ne navode ime, ali su uredno u zagradama napisali njihove godine. Vrhunac manipulacije ovoga letka je fotografija Conchite Wurst, koja je pobijedila na Eurosongu 2014. godine. Conchita Wurst s Istanbulskom konvencijom ima veze otprilike kao i hrvatska Vlada s gradnjom Burj Khalife – dakle nikakve. Ali fotka “žene s bradom” je ono što bi nas trebalo uvjeriti da će konvencija završiti pomorom hrvatskog naroda – nakon što će dječaci lakirati nokte, zbog nje bi curicama mogla izrasti brada.