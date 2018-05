Čistunac Stier pozvao HDZ da počini masovno samoubojstvo

Zašto bi stranka kao što je HDZ željela na svom čelu imati političara poput Davora Ive Stiera?

Zašto bi stranka koja je završila na sudu zbog korupcije i crnih fondova, koja je jednog predsjednika zatvorila zbog korupcije, drugog smijenila zbog sukoba interesa, a trećeg sada napada zbog pogodovanja, izabrala vođu koji se bori protiv klijentelizma i korupcije?

Bio bi to udar na njezinu prirodu. Bio bi to korak u samoubojstvo.

Davor Ivo Stier dobio je najveći pljesak na subotnjem Saboru HDZ-a u Ciboni i kritikom Andreja Plenkovića istaknuo svoju kandidaturu za šefa HDZ-a.

Reklo bi se, stranka jedva čeka takvog vođu. Koji će udariti na temelje njezina opstanka.

"Ovo je važan trenutak za HDZ", govorio je Stier. "Ili ćemo bez fige u džepu ući u borbu protiv klijentelizma ili ćemo zasluženo završiti u ropotarnici povijesti. Naš je najveći problem klijentelizam, klijentelistički, odnosno ortački kapitalizam, mali krug ljudi koji si namješta poslove na račun domovine i slobode".

Mnogi bi potpisali takvu Stierovu rečenicu. Samo, koliko se takvih nalazi u HDZ?

I što osoba koja tako grubo govori o HDZ-u - a Stierove optužbe ne tiču se samo Plenkovića i afere Hotmail, već seciraju zadnja tri desetljeća hadezeova postojanja - uopće radi u takvoj stranci?

Svi pošteni, samo HDZ na sudu

Ne zaboravimo, Stier je doveo Plenkovića na čelo HDZ-a, kad je Tomislav Karamarko nastradao zbog afere Konzultantica. Velike je nade polagao u sadašnjeg premijera, a onda mu okrenuo leđa kad se ovaj zaigrao s HNS-om, Martinom Dalić, Istanbulskom konvencijom i grupom Borg.

Ali tako završavaju svi šefovi HDZ-a, osim Jadranke Kosor. Jer HDZ naprosto funkcionira na taj način. Zašto bi sada dozvolio "puritancu" Stieru da ga mijenja?

U neku ruku, Stier je u "Ciboni" zvučao kao poludjeli propovjednik, zaluđeni prorok kojega su pustili da istrese grubu istinu i počini ritualno samoubojstvo prije nego što karavana krene dalje.

Jer, HDZ uvijek ide dalje, s istim ciljem i uz iste metode.

Plenković je trebao mijenjati HDZ, baš kao što je to obećao i Ivo Sanader, kao što je to najavljivao i Karamarko. I što se dogodilo? HDZ je jednom završio na sudu, drugi puta je srušio svoju Vladu, a sada kompromitiranog predsjednika drži na životu dokle god on može održavati HDZ na vlasti.

Stier bi sasjekao HDZ

Ivo Stier bi sasjekao korijene hadezeova opstanka: pogodovanje, namještanje poslova, uhljebljivanje, nepotizam, sukob interesa, kupovanje glasova, klijentelizam, korupciju... Zvuči odlično. Za nekoga tko nije ušao u HDZ da osigura egzistenciju.

Poput, recimo, Stierove prijateljice Ivane Maletić koja je podržavala Istanbulsku konvenciju u programu stranke, a onda se protivila njezinoj ratifikaciji.

Stier bi, osim toga, pojačao ideološku komponentu stranke. To će HDZ-u uvijek ostati kao zalog kad sve ostalo presuši, vlast, novac, poslovi i klijentelizam. Ali od toga se ne može živjeti na dulji rok. Ne na ovako razmrvljenoj političkoj sceni na kojoj se sklapa na desetke sitnih dealova.

Guranje u jedan svjetonazorski i ideološki tor vraća HDZ u vrijeme Karamarka i njegovih pravaških patuljaka s kojima nitko nije želio koalirati, dok je istodobno mobilizirao lijevo biračko tijelo. Plenković je osvojio deset mandata više od SDP-ove koalicije.

No čim se HDZ nađe u korupcijskom glibu, on se očajnički hvata ideologije. Sve dok ne dođe vrijeme za novi pohod u korupciju.

Raskužio prostorije

Davor Ivo Stier poslužio bi, dakle, HDZ-u kao panaceja u slučaju da Plenkovićeva vlada nepovratno potone u aferi Hotmail. Zaliječio bi rane, raskužio prostorije, poškropio uključene svetom vodicom, sve dok se HDZ ne bi pribrao i nastavio po starom.

Pa makar s novim predsjednikom.

Naravno da je Plenković načet, ali samo zato što je afera izašla u javnost i naškodila rejtingu HDZ-a. No takav princip vladanja replicira se na svim razinama vlasti i kapilarno se širi od Banskih dvora do mjesnog odbora. I obrnuto.

HDZ bi sigurno volio biti pošten. Ali bi isto tako volio i vladati.

A u ovoj zemlji on je navikao vladati jedino korupcijom ili svjetonazorskim udarom. Ili će arčiti po državnim parama ili po ljudskim, ženskim i manjinskim pravima.

Andrej Plenković je drugu varijantu žrtvovao za onu prvu. Stier bi izokrenuo prioritete. Što bi se moglo učiniti kad bi HDZ pao s vlasti i zaglavio u oporbi. Ali HDZ na taj korak još uvijek nije spreman.

Stier priznaje da je spreman čekati taj trenutak još par godina.

A do tada stranke će se dokopati netko adekvatniji.

