Dat će Bog i Borg: Ostvarena simbioza Brkića i Plenkovića

"Mi smo već jednom napravili jednu glupost prije godinu i pol dana", priznao je Milijan Brkić kad se "zašušurilo" u HDZ-u oko Istanbulske konvencije, "i daj Bože da je to zadnji put kad smo sami rušili svoju Vladu”.

E pa sad ćemo vidjeti što će dati Bog. Prije nego im uzme Borg.

Brkićeva izjava od prije dva mjeseca iščitala se kao proročanstvo koje se ne smije pogaziti, čak ni sada kad je Andrej Plenković od neprikosnovenog lidera postao HDZ-ov teret.

Istodobno, u situaciji kad se predsjednik HDZ-a nakon samo dvije godine ponovno mora vaditi iz potencijalno korupcijskog skandala, Brkićeva izjava postala je uteg frakciji koja bi Plenkovića željela smaknuti.

Ali ne može opet rušiti svoju Vladu.

Trt, mrt, život ili smrt

Uglavnom, svi su se odjednom našli u pat-poziciji: HDZ ne može rušiti Plenkovića, a Plenković više ne smije provocirati HDZ.

U ožujku se Brkić uzdao u Božju pomoć da ne ponove isti scenarij kao s Karamarkom, ali kako se Bog kreće tajanstvenim putevima, sada se čini da je on stvorio "ravnotežu (ne)moći".

Imenovanja dvojice Karamarkovih ministara iz one nesretne Timove vlade pokazuju da je Plenković od osobe koja će mijenjati HDZ postao predsjednik kojeg je HDZ počeo mijenjati prije nego što će ga smijeniti.

Afera Hotmail nije, dakle, toliko poslužila Milijanu Brkiću i njegovim zaplotnjacima da presude Plenkoviću, jer bi time presudili i stranci, koliko im je poslužila za discipliniranje predsjednika. Omogućila im je da njime upravljaju dokle god ih drži na vlasti.

Zadnji borgovac

Tomislav Karamarko ne bi preživio ovu aferu, to je posve sigurno. Ali da nije tada bilo Karamarka, ne bi je sada preživio ni Plenković.

Jer, razmislimo malo: dok se Plenković danas svađa s Božom Petrovom da je i on znao sve o grupi Borg i lexu Agrokor, istodobno podsjeća javnost da je on zapravo ostao još jedini u Vladi koji je sve znao. Most je ispao, Dalić je otpala, Zdravko Marić je nesmjenjiv...

I Plenković je ostao zadnji 'Borgovac'.

Afera Hotmail poslužit će stoga Brkiću i njegovoj frakciji kao batina za kontroliranje premijera, dok će vlast biti mrkva koju je Plenković čvrsto zagrizao i ne izgleda kao da je se spreman odreći, barem ne pod ovakvim okolnostima.

Njemu treba sjajnija odskočna daska za Bruxelles.

Nema do Plenkija

Tko zna, da Brkić ima na vidiku boljeg kandidata možda bi išao u smjenu Plenkovića i promjenu mandatara, otprilike kao u slučaju rošade Sanader-Kosor. Ali nitko ne bi bolje od Plenkovića držao ovu tanku koaliciju na okupu, neki su se čak i javno očitovali da podržavaju jedino Plenkovićev HDZ u Vladi.

I tako, svi su na dobitku: Pupovac i ekipa imaju svoje "manje zlo", Plenković ima Vladu, Brkić ima kontrolu nad Vladom, HDZ ne mora rušiti svoju Vladu, a Hrvatska ne mora na izbore.

Pa ni Davor Bernardić.

U međuvremenu, Bog i Borg držat će stvari pod kontrolom.

